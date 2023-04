'Supervivientes' expulsa al concursante que se saltó las normas: "Me voy con mal sabor de boca"

Katerina Safavora fue expulsada el pasado jueves por la audiencia y puso rumbo a 'playa de los Olvidados'. Allí ha aguantado tres días hasta que este domingo, cuando se jugaba la expulsión definitiva de Supervivientes con Artùr Dainese y Jaime Nava, ha sido eliminada del reality.

El paso por el concurso de la modelo no ha sido fácil. Con amagos de irse desde la primera semana, lo cierto es que hasta sus últimos minutos en Honduras han estado cargados de polémica.

Ion Aramendi, presentador del programa, conectó con ellos previamente a la expulsión para echar la bronca a la concursante tras haber descubierto que ha robado. Y no en una sola ocasión, sino en dos. Tal y como describió Ion, ha robado comida a la organización: "Aprovechaba que el cámara estaba haciendo entrevistas personales a Jaime y Artur para robar, lo hacían con premeditación y alevosía, han robado un montón de cosas", señaló el presentador. Algo que ella acabó reconociendo.

"Has hecho un concursazo. Has aguantado, estabas mal desde la primera semana y has aguantado", le dijo Jaime Nava, cuando se supo que la modelo era la expulsada.

Ella, por su parte, se despidió de manera emotiva y reconociendo sus errores, como los robos. "Me voy con un mal sabor de boca. Me gustaría dar las gracias por esta experiencia única, me voy llena de emoción por todas las experiencias".

"Mucho ánimo, aguantad, que lo estás haciendo muy bien", les dijo también a sus últimos compañeros de reality, Artùr y Jaime.