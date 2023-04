Sandra Golpe sufrió una agresión sexual al salir del trabajo: "Me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató… Fue horrible"

Sandra Golpe conoce el éxito gracias a 'Noticias 1' de Antena 3, el informativo líder desde hace cinco años. "Esto es un liderazgo discreto, pero ahí estamos. Y por lo que me toca, estoy orgullosa de dirigirlo y presentarlo, apenas hay mujeres que además de leer el teleprónter dirijan su informativo", dice orgullosa en una entrevista a Diez Minutos.

Además, la periodista, que lleva toda la vida en esto, asegura que lleva bien el estrés del día a día. "Sarna con gusto no pica, y este es un trabajo maravilloso; estás al pie de la noticia y contándola mientras va sucediendo. Un privilegio que pasa factura también. Yo tengo que empezar a cuidarme un poco más", asegura.

Además, Golpe revela en la revista un duro episodio que vivió una noche saliendo del trabajo. "Me agredieron sexualmente al salir de trabajar por la noche y esa marca la tienes para siempre. De las penas se aprende más que de las victorias. Pero eso me hizo mucho más fuerte", revela.

"Yo llegaba a mi casa, hacía un turno de noche, no en Antena 3, cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí. Cuando entré en mi portal, este señor se coló", desvela, sobre los detalles. "Me agarró, me amenazó con un cuchillo, me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató… y fue horrible. Pero aquí estoy que lo puedo contar", termina en su relato.

Momento duro aparte, la periodista revela también la entrevista que siempre habría soñado hacer. "Hay un elenco tan variado… Soy una apasionada de la música y me hubiera encantado conocer a Whitney Houston, Michael Jackson o Madonna", asegura. "En el ámbito político, Vladímir Putin; la gente mala también tiene una entrevista. E imagínate hablar con nuestros monarcas. ¡Ah! Y me gustaría entrevistar a la primera presidenta de España, a ver si es verdad", concluye.