La actriz Karla Souza se autodefine como "persona de color" para exigir más dinero

La actriz mexicana Karla Souza ha desatado una gran polémica en redes sociales tras definirse en sus últimas declaraciones como una "persona de color" al explicar las dificultades que esto le había generado en su carrera dentro de la industria del entretenimiento en EE UU.

La intérprete lo ha afirmado en el podcast de Roberto Mtz, donde explica cómo le ha afectado su condición de "mujer de color" en Hollywood. Así, ha contado que, a pesar de su aspecto físico de mujer blanca, rubia y ojos claros, muchas veces es considerada como parte de una minoría.

Según narra, sus orígenes han provocado que, en ocasiones, reciba un sueldo menor que sus compañeros de profesión blancos y estadounidenses, así como la han obligado a aceptar papeles menos relevantes.

"Cuando llegué a Los Ángeles a hacer una audición me hicieron firmar un papel, cuando todavía ni me daban el rol, y me decían: 'Por si se te da a ti el papel, tu firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, tienes que hacer solo esto'. Estás en una audición con otras cinco o diez personas, ¿qué poder de negociación tienes? Cero. Nunca había tenido un trabajo en EE UU y firmé el papel", ha explicado.

La serie en cuestión se convirtió en un éxito, pero Souza denuncia que, cuatro años después, seguía cobrando lo mismo, siendo una suma muy inferior a la de sus compañeros. "Es una reverenda mamada [un abuso]", ha afirmado indignada.

Del mismo modo, cuando comenzó a trabajar en otro proyecto le pasó algo similar: "Cuando en la nueva serie empecé a oler que a los actores blancos les estaban pagando más que a las dos mujeres, a mí mexicana y a la afroamericana, armé un pinche pedo, porque me las olía, además por cómo estaban escribiendo mi personaje, estereotipándolo. Entonces me dije 'esto es Hollywood y está del asco'".

La actriz ha explicado así el esfuerzo que tuvo que hacer frente a los estereotipos y la visión racial que se tiene sobre los mexicanos e hispanos, sin importar su aspecto físico. "Es una lucha constante de decir, todos los que están trabajando en el equipo son hombres blancos y esto no puede ser; les das más los chistes a los hombres, todos los momentos de comedia son para los hombres y nosotras somos como peones", añade.

"Me quejaba todos los días de forma positiva, porque quejarse en un set es supertóxico. Lo hacía dando sugerencias, diciéndoles tu serie va a ser mejor si a las mujeres nos das algo con más calidad", comenta durante la entrevista en el podcast.

Not Karla Souza diciendo “que a las mujeres que somos de color en las series se nos pague igual que a la gente blanca” 😳 pic.twitter.com/RQlGGU9ZZa — Karla Magaña (@KarlaMaganaV) April 13, 2023

Sin embargo, las palabras de Souza no han terminado de gustar a los usuarios de las redes sociales, quienes la critican por denominarse "persona de color" y racializada cuando en realidad tiene un aspecto caucásico. "Karla Souza podrá ser discriminada por ser latina o por ser mexicana, pero dudo muchísimo que por su color de piel", indica uno.

Asimismo, varias personas se han dirigido a ella con el término 'whitexican', con el que en México refieren de forma despectiva a las personas blancas y de clase media alta.

Ante esto, otras personas han defendido a la actriz: "La blanquitud es todo un concepto y no solo un color de piel. Karla Souza no es una mujer blanca en Estados Unidos", afirma un usuario. "Lo que Karla Souza expuso es que, en Hollywood, a los latinos y a los afroamericanos les pagan menos que a un estadounidense. Y eso es real", indica otro.