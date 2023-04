El inminente desembarco del Busrapid en los PAU del norte: "Si vas al Ramón y Cajal bien, pero al resto no nos afecta"

En las Tablas y Sanchinarro cuentan las semanas para que llegue el día D. Los vecinos del los barrios de Fuencarral-El Pardo llevan meses conviviendo con las hormigoneras, las vallas de obra y el ruido de la maquinaria. Un carril gigante ha abierto en canal la Avenida de las Fuerzas Armadas, así como otros tramos de calles como Pi y Margal. Y, a primera hora de la mañana, la normalidad trata de hacerse paso entre los coches que entran y salen al distrito más al norte de la capital para trabajar o dejar a los niños en el colegio. El desembarco del Busrapid, el primer autobús ultrarápido que surcará la ciudad de Madrid, es inminente. A mediados de mayo cambiará la movilidad en estos desarrollos urbanísticos y, en función de los resultados, otras zonas periféricas del municipio podrían seguir sus pasos.

El futuro del transporte madrileño tiene el aspecto de un autobús de la EMT, es 100% eléctrico, funciona como un tranvía sin catenaria y sus billetes se pagarán en marquesinas a través de dispensadores, igual que en el Metro. La primera línea aterrizará en Fuencarral-El Pardo, conectando Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal, a través de 19 paradas. En total, 31 kilómetros que recorrerá en solo 30 minutos, gracias a que los diez primeros buses que pronto van a echar a rodar cuentan con prioridad semafórica, desplazándose por un carril segregado durante muchas partes del trayecto. La frecuencia de buses oscilará entre los 8 y 12 minutos.

Socorro, miembro de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro desde 2007, cree que es una buena noticia. "Siempre hemos reclamado un autobús que nos conectara con nuestro hospital de referencia, porque en coche no hay quien aparque y el transporte actual no te lleva directo", explica a 20minutos. A día de hoy, para llegar hay que coger el 'Mar de Cristal-Hospital Ramón y Cajal' 125. "Yo tengo el metro ligero en la puerta de casa, en dos estaciones me bajo en la calle Arturo Soria y lo cojo", explica Ángel, residente en la urbanización Virgen del Cortijo, que ha madrugado para dar un paseo matutino. "Como había varias reclamaciones para tener mejor comodidad, el Ayuntamiento ha decidio poner una línea ligera al hospital. No todos estamos conformes, pero bien hecho está aunque beneficien a menos de lo que esperaban", apunta.

Vecinos y trabajadores de los PAU del norte de Madrid dan su opinión sobre el Busrapid. 20minutos

Aunque nunca llueve para gusto de todos. Lorenzo, parte de las Asociación vecinal de las Tablas, siente que tanto Cibeles como el Consorcio de Transportes han hecho oídos sordos a sus peticiones. "Podría ser una cosa muy interesante y buena parra el barrio, pero hacen las cosas sin consultar. El recorrido prácticamente no nos va a afectar", se queja, dando paso a su propuesta. "Les pedimos que desistiesen del plan inicial y que utilizaran la calle Valcarlos, interior a las Tablas, para salir por lo que llaman el camino de Valverde, con preferencia al Nudo Norte", explica. "Pero jamás nos han hecho caso", se resigna.

23 millones de euros

Las voces más en desacuerdo con el bus ultrarápido inciden en que no era necesario. "Yo llevo viviendo tres años aquí [las Tablas] y no creo que vaya a utilizarlo para nada. Mi amigos y familiares tampoco, todos alucinan porque no hacía ninguna falta", señala Paloma, una mujer de 60 años que pasea a su perro como cada mañana. La vecina no entiende "ni el gasto ni el trabajo" y la única explicación que encuentra para esta "cosa innecesaria" es que "acaban legislatura y tienen que gastar lo que les sobra". Dado que "esta zona está muy completa", opina, se acuerda de su mascota a la hora de destinar el dinero que va a costar la nueva línea de autobuses: "Hubiese puesto áreas caninas, que me tengo que ir hasta Valdebebas para que desfogue".

El coste total del Busrapid es de 23 millones de euros, destinados tanto al acondicionamiento de los viales como a la compra de los diez autobuses que formarán parte de esta línea. Gloria, que lleva 12 años viniendo a trabajar al norte de Madrid, también se muestra "molesta" con que se gaste "ese dinero en lo del bus rápido".

Al parecer de Lorenzo, en las Tablas "lo que hay que hacer es calmar el tráfico". "Los barrios tienen demasiado, y eso pasa por reducir los coches privados. Pero si haces grandes avenidas con más de dos carriles, la gente corre, y eso que el límite en vías interurbanas es de 30 kilómetros hora". "Se agradecen iniciativas como Busrapid, pero hay que sentarse con las personas que vivimos en el entorno, no cuesta nada dedicarnos media hora..."

Las obras, por otro lado, también están siendo un quebradero de cabeza para algunos vecinos. Desde finales de diciembre lleva sonando el taladro para allanar la llegada del Busrapid, pero antes el barrio cambió el estado de sus aceras y calzadas. "El ruido es insoportable, era una cosa innecesaria porque aquí no había ningún problema, acababan de asfaltar", observa Paloma. "Como cuatro veces han cambiado la marquesina desde que vengo por aquí; la traen hacia abajo, la vuelven a subir... El caso es hacer obras", suspira Gloria. Socorro, en cambio, admite que en la asociación vecinal en la que participa no han tenido "particularmente protestas o quejas sobre las obras. Todos aguantamos la obra para luego tener la ventaja de poder ir al hospital", concluye.

Busrapid. GRÁFICO AMIMADO: CARLOS G. KINDELÁN