La visita de la reina Letizia al Gran Teatro de Córdoba se convirtió en un verdadero acontecimiento el pasado jueves. La reina se trasladó a la ciudad andaluza para mostrar su apoyo a los jóvenes que han presentado diversos proyectos. Además, la monarca acudió también para presidir la celebración del Premio Princesa de Girona a las Artes y las Letras 2023, que ha otorgado el galardón a María Dueñas, violinista granadina de 20 años.

Sin embargo, si algo llamó la atención de los medios de comunicación fueron las palabras que Paqui dedicó a la reina: "¡Doña Letizia! "La quiero mucho, a usted, a su marido y a sus hijas". Un comentario que la monarca agradeció,, aunque quedó sorprendida por el añadido de Paqui: "El resto, a tomar por culo".

Este viernes, Espejo Público ha podido hablar en directo con la mujer que, aunque en un principio ha tenido varios problemas para encuadrar su cámara, finalmente ha podido responder a todas las preguntas de Susanna Griso y del resto de colaboradores.

Así, la presentadora ha querido saber a quién quería mandar a freír espárragos Paqui, a lo que esta ha respondido: "Se lo voy a decir claro. Se lo digo a la familia del rey chico, Felipe. Yo no soy de ningún partido, yo soy del que mejor se porte".

"Yo aprecio mucho a la reina porque ha pasado muchísimo para estar donde está. ¿Usted se cree que España está ciega? No, España sabe cómo se comporta cada uno. Los demás han hecho como si ella fuera inferior", ha recalcado Paqui.

"A Letizia no la querían porque sus padres estaban divorciados. Pero el rey nuestro (Juan Carlos I) estaba divorciado desde que el niño tenía ocho años", ha apuntado Paqui, a lo que Griso ha agregado: "Divorciado no, otra cosa es que hubiera vidas paralelas".

"Si no estaban divorciados, por qué no se acostaban juntos. Eran compañeros de piso", ha señalado Paqui. "Lo mismo que pienso yo me para la gente por la calle porque soy conocida. Los españoles me dicen que he hablado por la boca del pueblo. Lo siguiente es que me están prohibiendo ser como soy".

"La reacción que yo capté en la reina es que dijo ella, para su interior, 'lo que tenía que decir yo, lo ha dicho esta'", ha añadido la mujer que, además, ha calificado a la reina Sofía como "esa pobrecita mujer": "La cabeza siempre la ha llevado de un lado para otro de la cornamenta. La pobrecita ha llevado un peso muy grande en la cabeza, me da pena. La reina que está ahora ha tenido dos pares en que el marido no sale de visita a ningún sitio. Lo tiene controlado. Y la reina, la pobrecita, cuando iba donde fuera y pillaba al rey haciendo una fiesta, lo taparon pagando con el dinero nuestro".