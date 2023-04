Heredando el espíritu de los Premios 20Blogs, que llevan celebrándose desde hace 17 años, en 2022 nacieron los Premios Creadores de 20minutos con el fin de apoyar aún más talento y en más formatos. La creatividad y la capacidad de divulgación de los autores vuelve a reconocerse en la segunda edición, cuya gala se celebrará el próximo 20 de junio en CaixaForum (Madrid).

Publiquen su contenido en blogs, vídeos, pódcasts, Instagram, TikTok, Twitch o cualquier otra plataforma, los creadores pueden optar a llevarse el galardón en algunas de las ocho categorías: Actualidad y divulgación; Entretenimiento; Educación; Gastronomía; Estilo de vida; Viajes; Sostenibilidad; y Social.

Si eres autor en Internet, puedes inscribir gratis tu proyecto a los II Premios Creadores, que cuentan con Telefónica y SM como patrocinadores y Fundación La Caixa como colaborador. La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril.

El jurado, presidido por Encarna Samitier, directora de 20minutos, contará con personalidades del mundo de la comunicación y, a puerta cerrada, seleccionará a los finalistas y vencedores de todas las categorías y al ganador de los II Premios Creadores, que, además de recibir 5.000 euros, será invitado a formar parte del medio y podrá tener esa visibilidad, difusión y reconocimiento que merece su trabajo; una experiencia de la que anteriores ganadores pueden dejar constancia.

"Una de las mejores experiencias que hemos tenido"

Rubén Sierra y Arima Rodríguez, de Garuna Effect. GARUNA EFFECT

¿Es Super Mario un superhombre? ¿Podría existir el hongo zombi de The Last of Us? Garuna Effect, de Rubén Sierra y Arima Rodríguez, es un proyecto nacido a finales de 2017 que ahonda en la ciencia más friki y curiosa vista a través del manga, el anime, el cine o los videojuegos.

Comenzaron con su divulgación científica con shows presenciales en eventos especializados, pero al comenzar a despegar llegó la pandemia y dieron el salto a las redes sociales. Pero el pasado 2022, tras presentarse casi por casualidad a la primera edición de los Premios Creadores, Garuna Effect se convirtió en el gran triunfador, pues el proyecto se hizo con el galardón a la categoría de Actualidad y Divulgación y también con el Premio Creadores.

"Para mí fue una noche épica, un sueño muy guay", declara Arima Rodríguez a 20minutos. "Todavía no me lo creo, estamos en una nube. Pero esa noche también nos sirvió para darnos cuenta de que al público en general le puede gustar de verdad lo que hacemos, una especie de reconocimiento".

Actualmente, ambos continúan con su proyecto, tanto en charlas presenciales como en redes, a la vez que escriben para 20minutos, por lo que profesionalmente los Premios Creadores también han tenido una repercusión positiva en Garuna Effect.

Por ello, no dudan en recomendar a todo el mundo que se apunte a la convocatoria y prueben suerte en esta segunda edición. "El no ya lo tienes. Además, siempre tienes esa posibilidad de que otras personas valoren tu trabajo de una forma objetiva porque no te conocen de nada", destaca Rubén Sierra. "Es una experiencia que merece la pena, una de las mejores que hemos tenido", añade Arima.

"Conectar con otros proyectos es el verdadero premio"

Iván López, de Proyecto Kintsugi. HELENA BOU

Proyecto Kintsugi nace de la propia necesidad de Iván López como paciente. El psicólogo, tras la pandemia, intentó encontrar un profesional de salud mental, pero "en la sanidad pública estaba todo saturado y la privada era demasiado cara". Por ello, decidió abrir su propia 'consulta' digital en la que ofrecen "terapias online de psicología general a bajo coste".

Mezclando contenido en redes con su página web, su proyecto ha tenido un crecimiento mucho en apenas dos años. "A día de hoy atendemos a casi 1.000 personas al mes. De estar yo solo con otro compañero a ser ahora casi 20 trabajadores", apunta.

"Yo soy lector del periódico 20minutos y me salió el anuncio de los Premios Creadores en la web. Me apunté un poco sin esperanzas y sin pensarlo mucho", recuerda el psicólogo. Sin embargo, esta decisión casi inconsciente le llevó a convertirse en el ganador del Premio Social, algo que no esperaba: "Fui a disfrutar de la experiencia y a pasármelo bien, y a conocer a gente y hacer contactos, que también es muy importante. Sinceramente, no creía que pudiera ganar, fue una sorpresa bastante grande".

"A nivel personal, fue todo un reconocimiento. En este tipo de proyectos trabajas tú solo con una pantalla, y darte cuenta de que lo has hecho bien, que hay algo que gusta, siempre es genial", señala. "A nivel laboral también hubo muchas alegrías. A raíz del premio, el proyecto llegó a más gente, conocí a muchas personas en el evento con las que he estado en contacto".

"Es una oportunidad que no hay que desperdiciar, una experiencia única", destaca Iván López. "Es una gala emocionante y creo que al final no es tanto ganar o no, sino la experiencia, conocer a gente y saber que hay otras personas en toda España que están luchando también por su proyecto, merece más la pena que cualquier reconocimiento material. Conectar con otras personas que tienen proyecto es de verdad el premio".

"Mi cabeza me decía que no tenía posibilidades y me llevé una sorpresa"

La gerente de comunicación externa de Telefónica, Marta Benedicto, y el director editorial de medios de Henneo, Miguel Ángel Liso, posan junto a la galardonada en la categoría Entretenimiento, Laura Ríos, por su proyecto De ruta por Madrid. Jorge París

Nacida en 2020 como una cuenta que daba a conocer la historia de la capital, De ruta por Madrid terminó viralizándose en TikTok con un vídeo de un plan gratuito, y eso hizo que Laura Ríos se decantara por llevar el proyecto por ese camino: "mostrar planes gratis para disfrutar de la ciudad gastando poco dinero".

Ríos se apuntó a los I Premios Creadores animada por su amiga, que en la XV edición de los Premios 20Blogs quedó finalista de la sección Gastroadictos con su blog de repostería Meriendas de pasión. Aun así, presentó su solicitud a la convocatoria sin creer que pudiera ganar, pero al final se hizo con la victoria en la categoría de Entretenimiento: "Son unos premios nacionales y yo soy una cuenta pequeñita de Madrid. Mi cabeza me decía que no tenía posibilidades, pero las ganas me decían que quizás sí. Y me llevé una sorpresa".

"Recibí el cariño de muchas personas, sobre todo cuando lo anuncié por redes, y es con lo que me quedo. Iba leyendo los comentarios y te prometo que lloraba", rememora. "A nivel profesional conocí a personas maravillosas y también a otros creadores de contenido. A día de hoy sigo abierta a proyectos nuevos".

Sin duda, Laura Ríos valora su paso por los Premios Creadores y su galardón de forma positiva: "Puesto en una balanza, sin duda gana el sí. Definitivamente, animo a la gente a que se apunte, es una gran experiencia. ¿Qué tienen que perder? Nada. ¿Y ganar? Mucho".