Un prometedor piloto, un chat racista, armas y videojuegos... Así es Jack Teixeira el filtrador de los 'Papeles del Pentágono 2.0'

El filtrador de los papeles del Pentágono puede ser el título que ostenta ahora Jack Teixeira, el joven de 21 años que compartió en un chat los documentos oficiales que han trastornado las relaciones de Estados Unidos con sus aliados y expuesto las debilidades del ejército ucraniano.

Teixeira ha sido descrito como un joven solitario y amante de las armas, que administraba un chat en el que interactuaban unas 30 personas en Discord, una plataforma popular entre aficionados de los videojuegos.

La mayoría de los integrantes del grupo, denominado Thug Shaker Central, eran jóvenes y adolescentes que compartían su afición por las armas y los memes racistas, según la información de los medios estadounidenses.

Un miembro de Thug Shaker Central ha asegurado a The New York Times que los documentos estaban destinados a informar al grupo y no debía compartirse más allá de este espacio virtual, lo que sugiere que alguien distinto de Teixeira podría haber publicado los documentos en otro lugar.

Los miembros del chat, contactados inicialmente por los medios, se negaron a revelar la identidad del filtrador, que se hacía llamar 'OG'. La sala de chat de Discord desapareció de Internet después de que se conociera la noticia de las filtraciones la semana pasada.

Los usuarios de Discord publicaron posteriormente algunos de los documentos en otro servidor al que se accede solo por invitación. Algunos pensaron que los documentos eran falsos porque no creían que nadie sería tan descarado como para publicarlos en línea, según una revisión de los mensajes en la plataforma hecha por CNN.

Teixeira era un joven aviador que trabajaba en la base de la Guardia Nacional Aérea en Massachusetts, donde tuvo acceso a los documentos, según el Washington Post. Se unió al servicio en septiembre de 2019 y había sido ascendido recientemente a oficial aerotécnico de Primera Clase, según una publicación de Facebook del Ala de Inteligencia 102.

Jack Teixeira fue ascendido a oficial aerotécnico de Primera Clase. FACEBOOK

El filtrador era uno de los especialistas en sistemas de transporte cibernético y su trabajo consistía en asegurarse de que la "gran red de comunicaciones global" del servicio funcionara correctamente.

Aunque vivía en North Dighton, Massachusetts, había crecido en el estado vecino de Rhode Island, concretamente en los suburbios o barrios acomodados de Providence. En el barrido que los medios han hecho de sus redes sociales se han encontrado mensajes de su madre que dejan ver que estaba orgullosa de la carrera militar de su hijo.