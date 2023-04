Papeles del Pentágono 2.0: los documentos de EEUU desvelan la posible presencia de fuerzas especiales de la OTAN en Ucrania

Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Esos son, como poco, los países miembros de la OTAN que tendrían desplegadas tropas en Ucrania, tal como se revela en los papeles del Pentágono filtrados hace ya algunos días. La Casa Blanca no confirma este extremo, aunque hay funcionarios que reconocen la autenticidad de los documentos y Londres por ejemplo ya ha salido al paso de las informaciones para negar que tenga fuerzas introducidas en plena guerra. Si se viaja en la Historia, al final el relato puede precisamente asemejarse a los Papeles del Pentágono primarios, que son aquellos que descubrieron la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre los años 1945 y 1967.

Ahora la situación es otra y por lo pronto el Gobierno de Biden ya ha restringido el acceso a los documentos, que fueron filtrados por un joven (que ya ha sido detenido) destinado en una base militar estadounidense, según adelantó The Washington Post. O.G -así son sus iniciales- fue pasando durante meses la información, que se referiría a principios del 2023.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha indicado durante una rueda de prensa que el Pentágono "ya está tomando medidas para restringir el acceso a esta información" y ha recordado que es "secreta", aunque no ha quitado hierro al asunto como tampoco lo ha hecho desde Irlanda el presidente Biden, que defendió las investigaciones que se están llevando a cabo. "Estamos analizando las repercusiones para la seguridad nacional y puedo agregar que, para reducir el impacto que la publicación de estos documentos pueda tener sobre Estados Unidos y los aliados, abordamos este asunto de forma seria", sostuvieron desde la Casa Blanca sobre los pasos que están dando para limitar el alcance de estos archivos.

No obstante, Biden se ha negado a hacer más comentarios sobre la gravedad de la filtración y ha incidido en que se está llevando a cabo una evaluación al respecto. "Como dije, el Departamento de Justicia ahora está evaluando la situación, por lo que no me adelantaré", ha puntualizado. Asimismo, ha insistido en que desde la Casa Blanca se ha expresado la "preocupación del Gobierno ante posibles amenazas" para el país norteamericano.

También reaccionó sobre el asunto el ministro ucraniano de Defensa, Oleksey Reznikov quien esgrimió que la filtración "no es de agrado para nadie", pero ha insistido en su "plena confianza" en Estados Unidos y ha pedido "analizar con lupa" las filtraciones porque "muchos" documentos no son reales y otros estarían desactualizados. "Es una mezcla de la verdad y la no verdad", ha lanzado antes de aclarar que el documento que probaría que hay tropas de la OTAN batallando en Ucrania es falso. Solo hay, ha asegurado, agregados militares de las embajadas.

Según los documentos, los funcionarios estadounidenses estimaban que 50 de los 97 miembros de fuerzas especiales de países de la OTAN activos en Ucrania eran británicos, mientras que EEUU y Francia sumaban 14 y 15 miembros de las fuerzas especiales, respectivamente. En cambio, el Gobierno de Rishi Sunak ha salido al paso de los datos y ha tildado las filtrados de "extremadamente inexactas", aunque algunas fuentes apuntan a que se trataría simplemente de las llamadas fuerzas de enlace que, por lo tanto, no tienen una actividad directa sobre el terreno en Ucrania.

La mayoría de los documentos filtrados están relacionados con la invasión rusa y dan detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva ucraniana. Además, la información apunta a que Washington podría haber estado espiando a algunos de sus aliados más cercanos, como la propia Ucrania, Corea del Sur e Israel.

La lluvia de filtraciones comenzó el viernes pasado, continuó el fin de semana y se ha prolongado esta semana. Todavía se desconoce el impacto que tendrá, pero algunos analistas la han comparado con la que vivió el país en 2013, cuando el exanalista Edward Snowden expuso el alcance de los programas de espionaje masivo que Estados Unidos puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.