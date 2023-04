Del Pino defiende ante los accionistas el traslado de Ferrovial a Países Bajos y asegura que la operación es "neutra" a efectos fiscales

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha defendido este jueves al inicio de la junta de accionistas de la compañía el traslado de su sede social a Países Bajos, gracias a la fusión con su filial neerlandesa. El empresario ha tomado la palabra al inicio de la reunión en la que espera el apoyo de los inversores para hacer la 'mudanza'.

En su discurso ante los accionistas, el presidente ha insistido en que el traslado "persigue objetivos económicos válidos" y ha negado cualquier motivación fiscal. "La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla", ha afirmado. En consecuencia, Del Pino ha garantizado que Ferrovial podrá beneficiarse de las ventajas fiscales por fusión transfronteriza.

El presidente ha asegurado que la operación obedece al "natural desarrollo de Ferrovial" y busca aumentar la capacidad de competir en los mercados internacionales, así como lograr dotar de mayor liquidez a la acción, tener mayor capitalización, más visibilidad ante el inversor internacional y mejores condiciones de financiación.

Del Pino ha insistido en que el traslado a Países Bajos es un paso previo y necesario para la cotización en la Bolsa de Estados Unidos y se enmarca en la libertad de establecimiento en los países de la Unión Europea. "Si se aprueba hoy la fusión, se solicitará la cotización de la sociedad en Países Bajos y en España y posteriormente en Estados Unidos para aumentar la liquidez", ha dicho. El presidente ha defendido que esta es una "vía contrastada para cotizar en Estados Unidos", ya explorada por otras compañías, ya que desde España el proceso y ejecución "son inciertos a día de hoy".

El empresario ha querido también garantizar que el movimiento no supone el cese de la actividad en España, ya que mantendrá sus proyectos e inversiones. "Ferrovial no se va de España", ha recalcado. "España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello", ha añadido, al tiempo que ha dicho que la compañía seguirá contribuyendo fiscalmente a la hacienda española y continuará generando riqueza.