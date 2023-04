Vicco pone el broche final a la temporada de 'Días de tele': "Era o tirarla al agua, o traerle a Vicco"

La cantante Vicco interpretó su famoso tema Nochentera para el cierre de temporada de Días de tele. Julia Otero se mostró entusiasmada por poder tener a la cantante en el programa. "Era o tirarle al agua, o traerle a Vicco", confesó el colaborador Josemi Contreras.

Otero presentó a la joven explicando su paso por el Benidorm Fest: "Aunque no ganó, sabemos que es la canción más bailada y compartida. Es un poco la ganadora moral". Vicco admitió que era cierto: "No me gusta decirlo así, pero la verdad es que sí".

Para introducir a la cantante en el tema de las aventuras, la presentadora quiso conocer si esta era aventurera. "Me gusta la emoción fuerte", reconoció. Aunque para emoción fuerte, la que sintió con 19 años, cuando fue telonera de Alejandro Sanz: "Pasé de no cantar en directo a cantar en grandes escenarios".

🎤 Con la música de Vicco termina nuestro viaje de esta noche.



¿Preparados para bailar la canción del verano en pleno mes de abril? ¡Un aplauso para @vicco_music!



— La 1 (@La1_tve) April 12, 2023

Pese a ello, la joven reconoció que se pone nerviosa encima del escenario. "Con menos gente de público lo paso peor", aseguró. Finalmente, Julia Otero dio paso a la actuación y despidió la temporada.

"Aquí termina nuestra aventura televisiva. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hemos querido compartir recuerdo y reflexiones. Hasta pronto", cerró Otero Días de tele.