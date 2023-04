Cuál es la edad mínima para hacer la declaración de la renta: ¿pueden presentarla menores de edad?

Desde este martes 11 de abril, los contribuyentes que tengan la obligación de presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) podrán confeccionar el borrador a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El plazo finalizará el 30 de junio, por lo que muchos contribuyentes ultiman la preparación de los documentos necesarios para presentar el borrador. Pero, ¿quién tiene la obligación de hacer la Renta? ¿Los menores de edad pueden hacerla?

En primer lugar, para saber si estás o no obligado a declarar, hay que tener en cuenta "la fuente de la que procede cada renta (rendimientos del trabajo, rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales, actividades económicas) y el importe de cada una de las rentas que has obtenido en el ejercicio del que presentas la declaración", indica la Agencia Tributaria.

"La renta no atiende a límites de edad"

En este sentido, aquellas personas que obtengan rendimientos íntegros del trabajo que superen los 22.000 euros si proceden de un único pagador tendrán la obligación de hacer la declaración. También las personas que hayan tenido dos o más pagadores y sus ingresos sean superiores a 14.000 euros al año, siempre que los ingresos a partir del segundo pagador superen, en suma, los 1.500 euros anuales.

¿Y los menores? Como explica a 20minutos Héctor Jiménez, experto fiscal de TaxDown, no hay un mínimo de edad para presentar la declaración de la renta. Tampoco un máximo, por lo que no hay que tener 18 años y ser mayor de edad. "El mínimo es puramente cuantitativo". Por tanto, si un menor de 15 años ha obtenido más de 22.000 euros, o más de 14.000 si son dos pagadores, tendrá que tributar en el IRPF y pagar los impuestos correspondientes a sus ganancias. "Efectivamente, sus padres no podrán incluirle entonces en la declaración".

Esta circunstancia suele ocurrir en el caso de menores que son actores o cantantes de profesión. "Reciben ingresos anuales altos y, por tanto, tienen que hacer su declaración. La renta no atiende a límites de edad", aclara el especialista en fiscalidad.