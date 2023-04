La emergencia migratoria en Italia, una decisión para echar un pulso a Bruselas y reforzar el Gobierno de Meloni

Seis meses. Eso es lo que está previsto que dure el estado de emergencia migratoria decretado este martes por el Gobierno italiano en una decisión casi sin precedentes. Se trata de una activación que le sirve a Giorgia Meloni, la primera ministra del país transalpino, para poner en primera plana uno de sus temas insignia de la campaña que la aupó al Palacio Chigi. Ahora ha visto una ventana de oportunidad y toma una medida que solo se había atrevido a tomar antes Silvio Berlusconi en el año 2011 (aunque con una 'excusa' mucho más amable como era la humanitaria). El Ejecutivo actual, en cambio, lanza un mensaje a Bruselas: si el asunto migratorio no se aborda desde lo común, ellos tomarán decisiones drásticas.

En solo un fin de semana llegaron 2.000 personas a las costas italianas -3.000 si se suman las del lunes- y eso hizo que el Consejo de Ministros apretase el botón. Provocó así una reacción desde la Comisión Europea, que ha reconocido que la situación es "desafiante" y que sigue de cerca "las medidas tomadas por las autoridades italianas". Eso sí, el Gobierno de Meloni todavía no ha concretado del todo las implicaciones de la medida. Por lo pronto, dotará a las estructuras estatales de cinco millones de euros provenientes del Fondo de Emergencias Nacionales con el objetivo, entre otros, de facilitar la acogida de migrantes, así como de reforzar las herramientas de repatriación y expulsión. ¿Cómo se tiene que analizar esta decisión?

Jaime Bordel, politólogo y autor de Salvini y Meloni. Cómo la derecha radical conquistó la política italiana, explica a 20minutos que "sin duda es un mensaje dirigido a Bruselas". Es una advertencia. "Meloni lleva meses pidiendo a la UE más ayuda y que se corresponsabilice de la situación de los desembarcos de migrantes en Italia, y esto es una manera de mostrar que va en serio, que la emergencia no es exagerada y que Italia se encuentra en una situación excepcional" por la que toma medidas excepcionales. "Entendemos que está provocado por la situación migratoria particularmente desafiante a la que se enfrenta Italia. Necesitamos ver los detalles y las medidas", recalcaron desde la Comisión, que llamó a una gestión "conjunta" de la migración, pero rechazó las críticas llegadas desde Roma. Esa decisión, de todos modos, depende de los Estados miembros... y no hay un acuerdo a la vista.

"Evidentemente la mano dura en materia migratoria era una de las grandes promesas del Gobierno, que además como está siendo más cauto y menos beligerante que el Ejecutivo de Conte y Salvini en materias como la economía y la negociación de presupuestos", continúa el politólogo, que por eso ve en cierto modo lógico que el gabinete Meloni "meta estas píldoras más radicales" en sus decisiones. Además, añade Bordel, "es un espacio en pugna dentro de los propios socios, pues el tema migratorio siempre fue el tema estrella de Salvini mientras que la familia ha sido el de Meloni".

A la larga, ¿puede ser este un asunto que sirva para otros países de la UE, como es el caso de España, que tiene que gestionar también directamente la migración? El analista cree que sí. "Italia en este y otros aspectos busca ser un faro para los partidos de la derecha radical", concluye. Pero al mismo tiempo lanza el aviso de que la declaración de estados excepcionales que restringen derechos como el estado de emergencia "sienta un precedente un poco peligroso para las democracias europeas". En el caso de Meloni asimismo resulta llamativo que en su momento fue quizás la voz más crítica respecto a cuánto alargó el anterior Gobierno esta medida excepcional durante la pandemia de Covid-19.

Entre los procedimientos que habilita este estado de emergencia figura un aumento de las instalaciones habilitadas para la repatriación de migrantes que no tengan derecho a permanecer en Italia, según avanzaron los medios con acceso a un texto que aún no ha sido divulgado por el Gobierno. La apertura de nuevos CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio, en italiano) facilitará a las autoridades las actividades de identificación y deportación.

Para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo Luis Rodrigo de Castro la clave es que sí podemos estar ante "un toque de atención" a la UE precisamente por el hecho de que "sigue existiendo la sensación de que el sur es la primera línea en materia migratoria", como sucede con Italia, España y Grecia, y los países del norte de la Unión se desentienden más del asunto. Pero al mismo tiempo el profesor pide entender también la decisión en clave interna: "Meloni no es Salvini, y no toma decisiones tan radicales, como se está viendo". Por eso este paso, al final, se da después de meses de avisos.

Los Estados miembros siguen teniendo en el cajón de pendientes la negociación de una política común de migración y asilo. Rodrigo de Castro entiende que "esa es una de las partes" y ve positivo "un planteamiento conjunto" en este sentido, pero pide "no olvidar la parte de las políticas de cooperación al desarrollo en los países de origen" de los migrantes para evitar situaciones complicadas y una toma de decisiones como la que se ha dado en Italia.

Desde el inicio de 2023, las llegadas a Italia han ascendido a 31.000 migrantes, casi cuatro veces más que las cerca de 8.000 que lo hicieron en el mismo periodo de 2022, según el recuento oficial. Solamente en los últimos tres días, más de 3.000 migrantes han llegado a Italia tras ser atendidos por los guardacostas, que han socorrido este fin de semana decenas embarcaciones en peligro en el Mediterráneo Central. El buen tiempo ha animado a un mayor número de barcos, la mayoría procedentes de Túnez, a emprender la ruta que conecta el norte de África con las costas de Sicilia y Lampedusa, cuyos centros de acogida están desbordados. Meloni quiere ponerle freno, aunque eso le cueste choques dentro y fuera de Italia.