Los poderes extraordinarios que Meloni gana decretando la "emergencia migratoria": más centros para repartir, identificar... y deportar

Tras varios meses de quejas en el seno de su Gobierno por la llegada de embarcaciones ilegales, el Ejecutivo italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni ha decidido cumplir con una de sus promesas electorales: ser intransigente con la llegada de inmigrantes. Este martes la primera ministra ha decretado el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos seis meses, después de que más de 3.000 personas llegaran a las costas italianas en los últimos tres días.

En dos largas operaciones la Guardia Costera interceptó este lunes dos barcos en los que viajaban 400 y 800 personas en aguas próximas a Sicilia y Calabria, que se han sumado a las cerca de 2.000 personas que las autoridades italianas ya habían rescatado en otras operaciones desde el viernes.

La declaración del estado de emergencia ha sido aprobada en un Consejo de Ministros y se produce tras una conversación mantenida este lunes entre el ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

¿Qué medidas se aplicarán?

Este estado de emergencia las medidas que se aplicarán tendrá una financiación inicial de cinco millones de euros provenientes del Fondo de Emergencias Nacionales con el objetivo, entre otros, de facilitar la acogida de migrantes, así como de reforzar las herramientas de repatriación y expulsión. Este estado se implementará en todo el territorio nacional.

Entre los procedimientos que habilita este estado de emergencia figura un aumento de las instalaciones habilitadas para la repatriación de migrantes que no tengan derecho a permanecer en Italia, según avanzaron los medios con acceso a un texto que aún no ha sido divulgado por el Gobierno. La apertura de nuevos CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio, en italiano) facilitará a las autoridades las actividades de identificación y deportación.

Sobre este asunto ya se había pronunciado el vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini, quien explicó esta mañana que veía necesario "al menos un centro de repatriación para cada región" y abogó por volver a aplicar una política más dura ante el fenómeno migratorio.

Musumeci, mano derecha de Salvini, ha asegurado que la medida "permite derogar algunas normas del ordenamiento vigente" e insistió en la importancia de que Europa "se dé cuenta de que no hay mucho tiempo".

¿Cómo afectará a los inmigrantes?

Según el Gobierno italiano, con el estado de emergencia también será posible implementar procedimientos y acciones más rápidas para ofrecer a los migrantes soluciones de acogida en poco tiempo y con estándares adecuados, ya que colaborarán en la asistencia tanto Protección Civil como la Cruz Roja Italiana.

"Si intervenimos en los países desde los que nos movemos, neutralizando la mafia de los traficantes, quizás podamos evitar lo peor", enfatizó Musumeci.

Pese a esa explicación, lo cierto es que estas medidas también harán más rápido el sistema para expulsar a migrantes que no tengan derecho a asilo, potenciando lo que se llama el retorno rápido. La velocidad de estos procedimientos puede provocar que no se estudie lo necesario algunas peticiones complejas y se recurra a la expulsión.

¿Qué supone un estado de emergencia?

En Italia el estado de emergencia se usa para afrontar con medios y poderes extraordinarios una situación calamitosa, entre las que el ordenamiento jurídico italiano apunta que pueden ser desde crisis humanitarias a los desastres naturales. Aunque este tipo de situaciones no deberían ser la norma, en Italia se ha declarado estado de emergencia más de 120 veces en las últimas dos décadas.

Esto no solo se ha hecho por catástrofes naturales o durante la pandemia del covid, sino que el propio Silvio Berlusconi, entonces primer ministro italiano, declaró el estado de emergencia en 2011 por una crisis migratoria. Según el exmandatario, se realizó para poder redistribuir a los inmigrantes por las regiones a lo largo del país.

Pese a que la ley recoge este marco legal para afrontar situación de excepcionalidad, esta figura jurídica suele ser la última opción, ya que restringe algunos derechos durante el tiempo que duran. En Italia, algunos medios y sectores contrarios a Meloni ya han cuestionado la necesidad de declararlo en esta ocasión.