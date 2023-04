Ayuso: "Las averías en Cercanías reflejan cómo Sánchez ha abandonado a Madrid"

A 46 días para los comicios municipales y autonómicos del 28-M, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, concede una entrevista a 20minutos en la que hace balance de su gestión, repasa la actualidad y desgrana algunas claves de la carrera electoral en la que ya están inmersos los partidos.

En 2019, era casi una desconocida y hoy la conocen en todo el país. ¿Qué ha cambiado para usted en este tiempo?Mi vida ha dado un vuelco absoluto. Vivo para este proyecto, que es el más importante que voy a tener en toda mi vida, y cada día me siento honrada, afortunada y más convencida de lo que hacemos.

¿Y cómo ha variado su visión de Madrid?

Es una región profundamente sorprendente. Me he dado cuenta de que para explicarla y para entender el tipo de vida que genera hay que retrotraerse a 500 años atrás. Madrid se ha ido formando con ciudadanos totalmente libres, de procedencia y pensamientos muy distintos. Con barrios muy populares, con mucha clase media y donde no hay conflicto de identidades.