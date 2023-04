La guanfacina, qué es y cómo afecta a las personas con TDAH: "Modula y mejora la alteración de conducta"

El abordaje del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) debe ser individualizado e incluir tanto una intervención conductual y psicopedagógica, como escolar y familiar. Además, en casos en los que los problemas de atención, conducta o emocionales dificulten el rendimiento de la persona en su día a día el facultativo médico valorará recurrir también al tratamiento farmacológico.

Existen dos tipos de medicamentos para tratar el TDAH: los fármacos estimulantes y los no estimulantes. Su diferencia radica en el mecanismo de acción y el efecto que tienen. "De primera línea, solemos usar los estimulantes, pero en determinados casos, individualizando al paciente, podemos ir a los no estimulantes", explica Diana Ghandour, neuropediatra de Hospitales Vithas Madrid.

De esta forma, se podría recurrir a los fármacos no estimulantes en el caso de personas que responden mal a los estimulantes porque éstos tienen un efecto insuficiente, aparecen o empeoran los tics, producen nerviosismo, insomnio o hipertensión o en personas que asocian alguna cardiopatía congénita. Además, puede indicarse en casos "en los que se introduzca un estimulante como primera línea y éste produzca un empeoramiento de la conducta".

¿Para qué sirve la guanfacina?

La guanfacina, comercializada con el nombre de Intuniv, de la farmacéutica Takeda, es uno de los medicamentos dentro del grupo de los no estimulantes. Este fármaco se utiliza en pacientes con patologías como el síndrome de Gilles de la Tourette, "que presentan muchos tics y el metilfenidato -fármaco estimulante- se lo ha empeorado". También en personas con TDAH y una alteración importante de conducta asociada tanto con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), como con una discapacidad.

"En personas de unos 13-15 años con TDAH encontramos el trastorno oposicionista desafiante, una conducta de confrontación. En este tipo de trastornos de la conducta, la guanfacina suele ir bastante bien porque la modula y mejora. También puede ayudar en personas con TEA y un trastorno de conducta. A veces, en estos casos, se usan neurolépticos y se puede mejorar mucho con la guanfacina o incluso bajar la dosis del resto, que también es importante", explica la neuropediatra.

Se usa una vez al día, sobre todo por la noche porque puede dar cansancio, sensación de somnolencia y ayuda a dormir

De esta forma, la guanfacina mejora, por un lado, la alteración de la conducta, al "provocar que la persona tenga una actitud menos oposicionista, más relajada y confronte menos en su día a día" y, por otro, la concentración. Esto implicará, explica Ghandour, una mejora de su calidad de vida y autoconcepto ya que, "conforme mejor les van los estudios y las relaciones interpersonales mejor autoconcepto y calidad de vida tienen".

Por otro lado, señala Ghandour, un aspecto positivo de este medicamento es que, "al no subir la tensión ni la frecuencia cardíaca, en niños con hipertensión o algún problema cardíaco puede valorarse el uso de este fármaco en concreto"

¿Cómo y hasta cuándo se toma?

La guanfacina está indicada en personas mayores de 6 años y se administra por vía oral, solo en forma de pastillas. Este fármaco se puede usar solo "después de haber probado una primera línea, el metilfenidato principalmente" o en combinación con otros medicamentos estimulantes, ya que controlará la conducta y los tics, pero no tanto la atención, donde si funcionarán mejor los estimulantes.

Al igual que la atomoxetina, también tiene un efecto de liberación prolongada, por lo que sus efectos duran entre 12 y 24 horas, dependiendo del paciente. "Lo bueno que tiene este fármaco es que se usa una vez al día, por la mañana o por la noche. Sobre todo, por la noche porque puede dar cansancio, sensación de somnolencia y ayuda a dormir. A veces, se puede pasar a por la mañana porque se queda corto", afirma la neuropediatra.

El médico irá aumentando progresivamente la dosis de este fármaco según tolerabilidad del paciente. "El aumento tiene que ser muy lento, hay que hacer subidas cada semana o dos semanas para que no haya efectos adversos", señala Ghandour. Asimismo, el médico deberá tener en cuenta que el paciente no presente problemas hepáticos o renales graves, en cuyo caso "habrá que reducir la dosis". También habrá que tener en cuenta el resto de medicamentos que tenga prescritos la persona.

Lo ideal es que haya una coordinación entre colegio, padres, gabinetes y el especialista que esté llevando la medicación, en caso de que hiciera falta

Por otro lado, el médico irá valorando si es adecuado indicar su administración a largo plazo. "El TDAH es dinámico, la capacidad atencional puede mejorar conforme madura en el niño, pero no desaparecer. Conforme las terapias y la maduración vayan mejorando, se puede ir valorando retirar el medicamento", explica Ghandour. No obstante, subraya la neuropediatra, "se puede ir adecuando dosis según respuesta y necesidades. No es igual colegio que verano".

¿Qué efectos secundarios tiene?

La guanfacina, al igual que otros medicamentos, puede tener en cada paciente unos efectos tanto positivos como negativos. Los principales efectos adversos que existen son "cansancio, fatiga y dolor de cabeza". También "puede bajar la tensión y la frecuencia cardiaca y muchas veces da sueño, por eso se toma más por la noche". Sin embargo, no afecta tanto al apetito como otros fármacos: "Puede quitar un poco el hambre, pero, en ese caso, se hace una encuesta y vemos en qué punto estamos, si es necesario acudir a un nutricionista o reajustar la dosis".

No obstante, recalca la neuropediatra, la mayoría de los efectos adversos de la guanfacina se producen en el periodo de ajuste de dosis, y "una vez que llevan ya un mes en su dosis, ya no hay". En cualquier caso, el médico deberá informar a la familia de los efectos adversos más frecuentes, de que se trata de "algo puntual en el tiempo y de que si no hay que valorar un ajuste o retirada. Además, siempre hay un plan B. Es importante resolver todas sus dudas e incluso dar una segunda cita para evaluar en qué punto están".

Abordaje integral del paciente

El abordaje global del paciente con TDAH hará que mejore su calidad de vida. De esta forma, será importante combinar el fármaco con terapias y con el apoyo del colegio. "Lo ideal es que haya una coordinación entre colegio, padres, gabinetes o centros a los que vayan y el especialista que esté llevando la medicación, en caso de que hiciera falta", asegura Ghandour. Además, es vital que estas personas hagan deporte, duerman y coman bien. "Es importante evaluar cuántas horas de pantalla usan al día, qué red social tienen, su estado anímico, etc.", explica la neuropediatra.

Hay que hacer un abordaje integral de la familia entera y adecuar cómo afrontan la situación

La familia será también una piedra angular del tratamiento de la persona con TDAH. "Hay que hacer un abordaje integral de la familia entera. Para que el cerebro funcione y pueda centrarse, también tiene que haber orden y estructura en casa. Muchas veces hay falta de límites, pero también hay veces que hay explosiones del niño y los padres siempre terminan culpándole," afirma la Ghandour.

Además, hay que tener en cuenta la heredabilidad de este trastorno. "Alrededor de en un 60% de los casos te encuentras a un padre o una madre que han tenido o tienen sintomatología compatible y, por eso, hay mucho choque entre los impulsos de uno y cómo lo reciben por lo que hay que adecuar cómo afrontan la situación, especificarles qué es lo que está pasando y con eso la dinámica en casa suele mejorar bastante", asegura la neuropediatra.