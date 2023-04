Joaquín Cortes recibe el alta hospitalaria una semana después de perder el conocimiento: "Podría estar muerto, he vuelto a nacer"

Joaquín Cortés ha recibido el alta este lunes, una semana después de ser ingresado de urgencia tras perder el conocimiento y desvanecerse. El bailaor, completamente recuperado, ha recibido a la prensa a su salida del hospital de La Princesa de Madrid.

Fue el pasado 3 de abril cuando, mientras jugaba con sus hijos, se desvaneció y tuvo que ser trasladado al centro médico con "muy poca saturación de oxígeno en sangre". Desde entonces, la familia del coreógrafo de 54 años ha estado dando la última hora de su estado de salud, así como él mismo desde sus redes sociales.

Según contó, tras varios días bastante malo, tos, cansancio y dolor de cabeza, llevando a su hijo Romeo al colegio se sintió aturdido, pero se le pasó. Más adelante, incluso estaba perdiendo la vista mientras conducía, pero no le sucedió nada grave.

Finalmente, fue jugando con sus pequeños cuando perdió el conocimiento directamente y provocó que le ingresaran y le hicieran todo tipo de pruebas: "de cardiología, neurología y neumología"... "Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes", explicó en Instagram.

De hecho, en la noche de este domingo volvió a publicar en redes un post en el que, mostrando los sensores del electrocardiograma que le habían hecho, actualizaba su estado de salud para informar de que, aunque aún seguía "bastante cansado", estaba bien e iba a volver "muy fuerte".

"Aún sin diagnóstico claro, aparte de una grave neumonía. Pero no provocada por ningún virus de nada, como comentáis por aquí, sino por una bacteria", explicó el artista. "Aún sigo con un sinfín de pruebas y las que me quedan… Aparte de sinusitis y alguna que otra cosa relacionada con los pulmones (...) Aún no sabemos nada de los síncopes".

Joaquín Cortés sale del hospital

Joaquín Cortés junto a su tío Cristóbal y su pareja, Mónica. MARISCAL / EFE

Joaquín Cortés está mucho mejor, pues apenas 12 horas después de esta publicación ha salido del hospital con su tío Cristóbal y su pareja, Mónica. Junto a ellos, ha posado frente a las cámaras y no ha tenido inconveniente en atender a la prensa que estaba presente allí para comunicarles lo bien que se encuentra tras esta semana ingresado.

"Ha sido algo inesperado, algo surrealista, pensé que tenía gripe y casi me muero", ha asegurado el coreógrafo, quien recalca que "lo más importante es que estamos aquí".

"Me habrán hecho más de 20 pruebas, he sufrido una neumología bastante grave", ha dicho el bailarín, quien señala que los médicos le han diagnosticado que desde niño ha sido asmático. "Y casualmente, el baile ha sido mi antídoto, me ha salvado".

Joaquín Cortés a su salida del hospital. MARISCAL / EFE

"No tengo el alta definitiva, aún me quedan pruebas, los médicos están averiguando qué es lo que tengo", ha añadido el bailarín, que sale del hospital pero tendrá aún que someterse a distintas pruebas.

"Ha sido muy grave, un susto tremendo, pero no hay mal que por bien no venga, me han hecho una ITV entera y los médicos me han dicho que tengo una edad biológica de 20 años", ha contado Cortes.

"Todavía no estoy curado, estoy mejor. El baile me ha salvado y me seguirá salvado; espero durar unos cuantos años más y llevar la cultura española por todo el mundo", ha recalcado el bailarín con 42 años de experiencia.

"Los médicos me han dicho que soy un portento físico", añade Cortés que ha agradecido a todo el personal del hospital el trabajo y el trato que ha recibido. "Tenemos una sanidad pública maravillosa, muchos países nos envidian".

Con tranquilidad, pero sin pausa, Cortés retomará la actividad. "No puedo hacer el bestia, tengo que estar un par de semanas tranquilas para recuperar mis pulmones al cien por cien".

A mediados de julio empieza una gira mundial en Nueva York. "Me lo tomo con sentido del humor, podría estar muerto, he vuelto a nacer", concluye el artista, que desea retomar su actividad para subir a las tablas con su espectáculo, Esencia.