Joaquín Cortés actualiza su estado de salud desde el hospital: "Aún sigo bastante cansado, pero volveré muy fuerte"

Joaquín Cortés fue ingresado de urgencia el pasado 3 de abril tras perder el conocimiento y desvanecerse mientras jugaba con sus hijos. El bailaor informó a través de sus redes sociales de lo ocurrido con una imagen en la que posa desde la cama del hospital.

"Me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxígeno", detalló en la publicación donde explicó los síntomas que había tenido días atrás.

Una semana después, el coreógrafo ha querido actualizar su estado de salud: "ECG (electrocardiograma) hecho, EEG (electroencefalograma) hecho, capacidad pulmonar medida y así sin parar. Seguimos ingresados pero cada día más animado, aunque con algún sustillo en el camino".

Cortés continúa en el hospital recuperándose, puesto que los médicos siguen haciéndole pruebas, ya que no tienen un "diagnóstico claro" aparte de una "grave neumonía", tal y como apunta en su post de Instagram.

"Aparte de sinositis y alguna que otra cosa relacionada con los pulmones… pero gracias a Dios todo bien. Y no, no fumo. Aún no sabemos nada de los síncopes", continúa sobre lo poco que sabe de los síntomas que tiene, pero asegura que lo importante es que del hospital va a salir "como nuevo".

El cordobés apunta que la danza ha sido lo que le ha salvado y aprovecha para compartir una profunda reflexión sobre la salud mental: "Hay que cuidarse pero no solo el físico, sobre todo la mente. ¿El origen de todo al final!? Según creen, el de casi todas las enfermedades de este siglo, el estrés, el cortisol, y el daño que esté mantenido en el organismo hace a nuestras defensas".

Por último, quiere agradecer a todos aquellos que se han preocupado por la evolución de su estado de salud. "Aún sigo bastante cansado. Me cuesta escribir. Pero volveré muy muy fuerte que lo sepáis. [...] Os debo una buena gira en cuanto me recupere".