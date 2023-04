El príncipe Louis hace su debut en la misa de Pascua

Este pasado domingo, los príncipes de Gales, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, han acudido a la ya tradicional misa de Pascua, la cual se oficia dentro de la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, por primera vez acompañados de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis, siendo el debut precisamente de este último.

A diferencia de sus hermanos mayores, de nueve y siete años, que debutaron juntos en 2022, dado que no pudieron haberlo hecho antes por la pandemia, era la primera vez que el pequeño Louis, que en un par de semanas soplará cinco velas, asistía a un evento de estas caracterísitcas de manera oficial, acaparando las miradas y los flashes.

La razón es bien sencilla: aún hay quien duda de que deba aparecer en actos de esta índole teniendo en cuenta su edad, que ya le ha hecho ser merecedor de multitud de fotografías por todos sus gestos, travesuras, muestras de impaciencia, risas estridentes y extrañas expresiones faciales en otros casos como cuando estaba al lado de su madre el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Por ello es lógico pensar que, dado el boato y el rigor que se espera rijan la próxima coronación de su abuelo, Carlos III de Inglaterra, el pequeño príncipe Louis no estará presente en la Abadía de Westminster el próximo 6 de mayo, si bien hay quien ha visto esta precocidad a la hora de debutar como una prueba de que sus padre sí que desean que estén presentes todos sus hijos en tan histórico día.

George, heredero, sin lugar a dudas, estará presente, dado que es el paje de honor y sostendrá el manto del rey, mientras que Charlotte ha aprendido cómo comportarse y no da que hacer a sus padres en eventos de esta índole. Con la duda sobre la presencia o no del príncipe Harry y Meghan Markle y sus hijos, el monarca no desea más ausencias dentro de su familia más cercana.

Y, además, se entiende que debido a una antigua tradición, y como ha demostrado en esta misa de Pascua, de asistir a la Coronación, el príncipe Louis deberá vestir pantalón corto, dado que históricamente no podría vestir el largo hasta no haber entrado en una etapa más adulta.

"Después de todo, sólo tiene cuatro años", ha declarado una fuente al portal Page Six. Por su parte, desde el propio Palacio de Kensington, donde viven los príncipes de Gales, han querido explicar que "tomarán una decisión sobre la presencia de Louis [en la Coronación] más adelante", si bien es cierto que solo tienen algo menos de un mes de para decidir.