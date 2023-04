Los mensajes y símbolos ocultos en la tarjeta de invitación a la coronación de Carlos III

Serán 2.000 los invitados que acudan a la coronación del rey Carlos III de inglaterra y su reina consorte, Camila. Los afortunados han recibido o recibirán pronto una tarjeta de invitación que esconde todo tipo de símbolos y mensajes, muy relacionados con la personalidad del rey.

La tarjeta está impresa en una cartulina de papel reciclado, aunque el original fue pintado a mano con las técnicas de acuarela y gouache por Andrew Jamieson, artista heráldico muy respetado.

El palacio de Buckinham explicó que la tarjeta es "una obra de arte original para la invitación, que fue pintada a mano en acuarela y gouache, y el diseño, que recuerda el Emblema de la Coronación, será reproducido e impreso en cartón reciclado, con detalles en pan de oro".

Uno de los elementos que más llaman la atención es la figura antropomorfa de la base, conocida como el Hombre Verde, una figura de la mitología medieval británica, que representa la primavera y el renacer, y que aparece en muchas iglesias antiguas de Inglaterra. "El motivo del Hombre Verde, una antigua figura del folclore británico, símbolo de la primavera y el renacimiento, para celebrar el nuevo reinado", explicaba el comunicado de Palacio.

Y es que Carlos III es un gran aficionado a la jardinería, por lo que los elementos vegetales priman en la estampa de invitación, que se desliga de la tradicional sobriedad de este tipo de tarjetas. Cabe destacar que la de su madre, la Reina Isabel II, era en blanco y negro, con apenas el escudo heráldico y unos adornos laterales.

En la tarjeta de Carlos III hay lirios de los valles, flor de anciano, fresas silvestres, rosas, campanillas y romero. Las flores están agrupadas en tríos, "lo que significa que el rey se convertirá en el tercer monarca con su nombre".

Además, hay animales como mariposas, abejas, mariquitas, petirrojos, y un pequeño reyezuelo. Destacan además un león, un unicornio y un jabalí, animales que se han tomado de los escudos heráldicos de Carlos y de Camila.

Ambos escudos aparecen en la invitación, a ambos lados en la parte superior, con detalles como una liga que representa el título de Camila como dama real de la The Most Noble Order of the Garter.