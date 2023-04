Ana Obregón continúa siendo objeto de debate debido al anuncio de su maternidad por gestación subrogada de un bebé que, en realidad, sería su nieta. Aunque los primeros día se mantuvo al margen de las opiniones vertidas sobre ella, la actriz finalmente ha mandado un mensaje a las personas que la han criticado.

Lo ha hecho compartiendo a través de Instagram diferentes mensajes de apoyo que había recibido. Así, ha dejado claro que es consciente de todo el revuelo que ha generado y ha explicado su punto de vista respondiendo a los ataques y "linchamientos" que ha venido recibiendo.

"Estoy totalmente a favor de los vientres de alquiler, dejemos la hipocresía de una vez. La mujer que alquila su vientre no lo hace obligada, es ella quien decide hacerlo haciendo uso de ¿Cómo es eso? Mi cuerpo, yo decido", señala Obregón.

"¿Qué pasa que para alquilar su vientre no puede, pero para abortar sí? ¿Quién decide lo qué podemos decidir de nuestro cuerpo? Ya está bien de acribillar a las personas que deciden hacer algo que otro no haría. No soporto tanta hipocresía", continúa la presentadora .

De este modo, Obregón ha reaccionado visiblemente enfadada a las críticas que ha recibido expresando su apoyo a los vientres de alquiler y desafiando la hipocresía que, a su juicio, rodea este tema.