Alessandro Lequio recibe muestras de apoyo en un momento complicado tras convertirse en abuelo: "Me estoy enterando ahora"

La nueva maternidad de Ana Obregón, de 68 años, y la revelación de que la niña sería hija de Aless Lequio y, por tanto, su nieta, no deja de ser uno de los temas más comentados en las redes sociales. Sin embargo, una persona que prefiere no hablar sobre ello es Alessandro Lequio.

Y es que el colaborador de Telecinco se ha convertido también en abuelo, pero, al parecer, no es algo que le acaba de alegrar del todo. "Me estoy enterando ahora de cosas de las que no estaba al tanto", recoge la revista Semana al indicar que Lequio está atravesando un momento complicado.

Ante esta situación, miles de usuarios de redes sociales le hacen llegar cada día mensajes de apoyo. Los últimos han llegado con su reciente publicación en Instagram, donde ha compartido una fotografía con su familia en un restaurante gallego.

"Mucha fuerza Alessandro. Creo que te vienen tiempos que no ayudan a superar el duelo", comenta una usuaria. "Dejad a la gente que viva su vida y su dolor como quieran. Tanto el padre como la madre de Aless merecen respeto", añade otra.

Sus seguidores, asimismo, también han intentado plantear la situación por la que está pasando: "Entiendo que todos los que criticáis a este señor, recordáis que Aless, también era su hijo, ¿verdad? Por lo tanto esa bebé, también es su nieta. A ver cómo os sentiríais vosotros, si vuestro hijo, fallece y cuesta expareja decide traer a su hija al mundo, sin contar con vosotros, sin pedir opinión ( y si la pide, que haga lo que le salga de las narices). Eso tiene que doler y bastante".

"En medio de esta vorágine, eres o sois lo más coherente. No sé cómo llevarás toda la exposición tan mediática. No debe ser muy agradable la situación, ya que permanentemente aparecen referencias a tu hijo", le dice otro en relación a la postura en segundo plano que ha decidido tomar.