La hija de Dave Stewart abandona corriendo el plató de 'American Idol', ante la sorpresa de Katy Perry: "Me tengo que ir, lo siento"

Kaya Stewart, la hija de Dave Stewart del grupo Eurythmics, era una de las concursantes de American Idol, un talent show musical que se emite en la ABC estadounidense y que ha abandonado de forma precipitada, dejando atónitos al jurado y a su compañera, Fire, con la que tenía que cantar.

Las dos llevaban toda la semana preparandoun dueto de la canción Whataya Want from Me, de Adam Lambert, pero aunque comenzaron bien, según pasó la semana el rendimiento de Kaya comenzó a bajar.

"Es el día del dúo y en este momento y estoy muy enferma, fue una noche larga", decía fuera de cámaras Kaya, antes de subir a actuar. Su compañera, Fire, se mostraba contrariada al perder a quien debía darle el contrapunto a su actuación.

Nada más salir al escenario, ante los miembros del jurado, Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie, Kaya habló: "Tengo un pequeño anuncio que hacer. Me puse enferma al comienzo de la semana en Hollywood y he estado tratando de esforzarme y seguir adelante y durante esta actuación", decía.

"Pude trabajar con Fire y fue una gran experiencia, ella es muy talentosa y nos unimos mucho, pero me doy cuenta de que no puedo dar el 100%, así que he decidido no actuar", afirmaba, ante la sorpresa del jurado.

"Pero Fire va a actuar y estoy muy agradecida de poder estar aquí y... gracias chicos, pero no voy a actuar", añadía la joven.

Katy Perry le preguntó entonces si eso significaba que también abandonaba el concurso, a lo que Stewart respondió afirmativamente, antes de empezar a llorar y balbucear: "Me tengo que ir, lo siento. Lo siento mucho". Justo después abandonó deprisa el escenario, dejando atónitos al jurado.

Sin embargo, Katy Perry se apiadó de Fire, que no podía cantar el tema sola, por lo que preguntó si alguien del público quería cantar con ella y ayudarla, pues la joven también estaba muy afectada por ese revés. Finalmente se unió a ella otra compañera del concurso, Jayna Elise.

No fue la mejor actuación de Fire, pues la emoción le impedía cantar, y rompió a llorar en varios momentos, pero poco a poco ambas fueron subiendo de ánimo y acabaron con los halagos del jurado, que también acabó entre lágrimas. "Estoy orgullosa de ti. Estás creciendo poco a poco y no puedes controlarlo todo. Gracias por no perder, gracias por luchar", le decía Katy Perry.