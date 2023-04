Fani Carbajo actualiza su estado de salud tras acudir a urgencias: "Al principio pensé que era estrés"

Fani Carbajo se ha visto obligada a acudir a urgencias tras sus problemas de salud. La que fuera concursante de Supervivientes no pudo seguir aguantando los dolores que la aquejaban, como así compartió en sus redes sociales. Ahora, una vez obtenidos los resultados de las pruebas médicas, ha hecho público su diagnóstico.

Antes de comenzar sus vídeos en Instagram, ha querido dar las gracias a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido tras dar la noticia de su visita a Urgencias: “Muchísimas gracias por preocuparos y por todos vuestros mensajes”

Tras esa pequeña introducción, la ex de Christofer Guzmán ha empezado a narrar cómo fue su periplo médico: "Voy por un problema y me manda al digestivo, al ginecólogo, pruebas de tiroides...".

Como así ha contado la participante de la primera edición de La isla de las tentaciones, todo comenzó cuando regresó a Madrid tras visitar Valencia para ver las Fallas. Al comienzo se trataba de un simple constipado, pero rápidamente empeoró: "No se me pasa, me empiezo a medicar y, de repente, de un día para otro, me empieza a doler mogollón toda esta parte de la cara".

Según ha confesado, en un primer momento, Fani achacó todos sus males a la mala racha que está atravesando actualmente, pero nada más lejos de la realidad: "Digo bueno, será estrés, chica, que vives muy estresada. Y más después de todas las tonterías y mentiras que se han dicho últimamente. Pues no era estrés".

Lo que la influecer padece es sinusitis aguda, una infección de los senos paranasales que produce bloqueo y acumulación de líquido en la nariz. Tras dar la noticia, la madre de Emilio ha enseñado "todo lo que le ha mandado la doctora", así como algunos "remedios caseros"- que a ella le son útiles. Aunque asegura, que se encuentra mejor gracias a los medicacmentos.