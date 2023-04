Después de conocer que Ana Obregón había recurrido a la gestación subrogada para tener un bebé, los datos acerca de la genética de la pequeña van saliendo a la luz. Así, en las últimas horas, la actriz ha confirmado que la niña no es, en realidad, su hija, sino su nieta.

Este miércoles, Joaquín Prat ha comenzado El programa de Ana Rosa informando a los espectadores de este nuevo dato acerca de la práctica a la que ha recurrido Obregón y, además, ha dedicado unas palabras a su compañero, Alessandro Lecquio.

"Lo que la gente no sabe es que fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer", ha explicado Ana Obregón a la revista ¡Hola! "He vuelto, he resucitado, he vuelto a nacer. Yo me morí el 13 de mayo de 2019 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023", agregaba la presentadora.

De esta manera, Joaquín Prat ha comentado la gran exclusiva que ha dado la actriz a la revista del saludo: "No sé si estáis más impactados con la noticia que se dio la semana pasada en la que Ana Obregón había sido madre por maternidad subrogada en Miami o por la que dan hoy con que Ana Obregón es la abuela de esa niña, que es hija de su hijo Aless".

"Por lo tanto, es la nieta de nuestro compañero Alessandro Lecquio. Te damos la enhorabuena, ya eres abuelo", ha apuntado el presentador que, de nuevo, ha defendido a los abuelos del resto de opiniones vertidas por los colaboradores de la mesa: "Voy a volver a insistir y seguiré insistiendo en esto, Ana zanja este debate diciendo: 'quién se va a oponer a que una madre cumpla la última voluntad de un hijo'".