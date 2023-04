David Trueba cuenta en el 'Chester' su anécdota con Rosalía: "Esta chica habrá dicho que soy un imbécil"

El director de cine y escritor David Trueba fue uno de los invitados del programa Viajando con Chester, en el que concedió una entrevista a su presentador, Risto Mejide.

Entre otras cosas, hablaron del éxito, de cómo manejarlo y cómo puede cambiar a una persona. "Mi éxito y mis fracasos tienen un tamaño con el que yo puedo manejarme", decía el director, que para ejemplificar cómo el gran éxito puede afectarte o no, citaba a Rosalía y a una anécdota que pasó con ella.

Un día estaba Trueba en casa de un amigo que era músico, cuando apareció por entonces una desconocida Rosalía. "La habían mandado de una agencia para que la oyese él. De manera muy inocente le dije: '¿No has pensado en dedicarte profesionalmente a la música?'".

"Ella me dijo 'bueno, lo estoy intentando'", decía divertido Trueba, que años después se la encontró en los Premios Goya, cuando ella iba ya como una estrella a cantar una canción durante la gala.

"No me atrevía a saludarla porque pensé 'esta chica habrá dicho que soy un imbécil'", rememoraba el director. Pero finalmente habló con ella y la propia Rosalía le desmintió esa percepción.

"Me dijo 'al revés, me acuerdo que me lo dijiste. Lo sentí como una cosa muy bonita, de confianza tuya", le respondió la cantante. A eso, Trueba le echó humor y replicó: "Pues perdona, porque mis hijos piensan que hice el ridículo".

Tras la anécdota, Trueba se preguntaba si Rosalía, con su éxito internacional, podrá seguir haciendo su vida, "siendo una chica inocente de su edad, con una vida natural para su edad, disfrutando de las cosas", e imaginaba "que muchas las tendrá que sacrificar". Ese éxito el director agradece no haber tenido que vivirlo.