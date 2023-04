Risto Mejide revela su objetivo como jurado de 'Operación Triunfo': "Quería destruirlo. Mis enemigos no eran los concursantes"

Risto Mejide saltó a la fama por sus valoraciones como jurado de Operación Triunfo. Una etapa de la que, aunque no se arrepiente, sí que considera un "error". Así lo aseguró este martes el publicista en Viajando con Chester, donde pidió perdón a Esther Aranda, una de las concursantes del programa con la que Risto más se ensañó.

Ahora que ha pasado tres lustros, y después de que ella haya arremetido en varias ocasiones contra el publicista, se reencontraron. Esther le pidió explicaciones a Risto por lo malos momentos que le hizo pasar en su etapa como concursante. Y este, como era de esperar, se las dio.

"¿Quieres que te explique mi motivación de por qué hice lo que hice?", preguntaba Risto a la extriunfita. "Sí. A lo mejor así yo encuentro respuesta", respondía ella. "Yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas y se lo dije así a los productores antes de entrar. Les dije que si iba a decir lo que pensaba de absolutamente todo y eso no es bueno. Es evidente que después, cuando subió la audiencia y me reportó ingresos a mí y a ellos, allí había un compendio de intereses".

Entonces, el catalán contaba qué era lo que le llevaba realmente a hacer esas evaluaciones: "Mi motivación, que fue la misma en las tres ediciones que estuve, era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque no te lo creas, no erais vosotros. Prueba de ello es que me enfrenté hasta las máximas instancias".

¿Por qué te metes en un proyecto que no te gusta y que lo odias?", le preguntaba, entonces, directamente Esther: "Para destruirlo", respondía. "Tan mal no me fue. ¿Dónde está Operación Triunfo? No vamos a ser hipócritas, yo tenia un objetivo, sí. Vosotros fuisteis victimas colaterales de mi objetivo, lo reconozco y yo te pido disculpas por lo que te haya podido doler lo más mínimo".

Ellos, los concursantes, solo fueron un daño colateral. "Quiero decirte con todas las letras que lo siento mucho, que ojalá no hubieras tenido que pasar por eso", le dijo a Esther, además de revelarle que se encaró con los dos productores y creadores del programa, Toni Cruz y Josep María Mainat, con los que a día de hoy sigue sin hablarse.

"Como tú dices, fuimos un daño colateral y desde el corazón te digo que no te guardo rencor, te tengo cariño y no vivo en el odio ni contigo ni con nadie", le dijo al presentador. "Por eso eres una buena persona. Gracias por acceder al Chester, que, además, ha sido petición mía y gracias por darme la oportunidad de explicarme".