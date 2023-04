Gema Aldón regresó a España durante la noche del martes tras tener que abandonar Supervivientes por una lesión en el codo. La joven abrazó a su prima y a su madre nada más entrar en el plató, muy emocionada por dar por finalizada su aventura en Honduras.

Una vez allí, abordó el tema de su rivalidad con Raquel Mosquera durante el concurso. "Yo sé que he tenido muy malas palabras, pero en una situación tan extrema es inevitable. No me gustaba la actitud de Raquel y no me he callado nada", explicó la joven.

"Pido perdón por las malas palabras, pero todo lo que he dicho es verdad", continuó quejándose acerca de Mosquera. Silvia, hermana de Raquel, es encontraba en plató y enfrentó a Gema: "Se pueden decir las cosas con respeto".

La hermana de Raquel Mosquera explicándole a Gema Aldón lo que significa convivir, con educación y sin chillar #TierraDeNadie5 — dramabananna (@dramabananna) April 4, 2023

Aldón consideró que no había faltado el respeto en ningún momento. "Sí, ya lo hemos visto", respondió Silvia con gran ironía. "Era acoso y derribo y obsesión, porque desde antes de convivir con Raquel te has burlado de ella", continuó defendiendo a su hermana.

La hija de Ana María Aldón replicó justificando las peleas con la mala actitud de Raquel: "No se levantaba a cuidar el fuego ni a fregar. Un día me la encontré de noche mirándome a cuatro patas".