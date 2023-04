Una semana después de conocer la nueva maternidad de Ana Obregón, a los 68 años, mediante gestación subrogada, muchos de los detalles de los planes de la actriz continúan siendo un misterio.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado la conversación del reportero Álex Rodríguez con el doctor Fernando Akerman, director de la clínica Fertility Center of Miami, una de las empresas más importantes de gestación subrogada en la ciudad estadounidense.

Así, el matinal de Telecinco ha destacado que Akerman podría ser el hombre que habría ayudado a Ana Obregón a su cumplir su deseo de no volver a estar sola. Además, el doctor ha comentado cuál es el examen que deben pasar las futuras madres.

"El profesional le hace una evaluación psicosocial para saber que tiene las estructuras adecuadas para poder ser mamá o papá", ha recalcado el doctor que, además, ha dejado claro que la edad de la madre adoptante no es el único factor a la hora de decidir si la persona puede o no convertirse en padre o madre por gestación subrogada.

"A Ana la condenan a que no pueda ser mamá por tener 68 años, pero este no es el único criterio y no por tener 30 años va a ser una persona correcta para adoptar. Se puede ser joven, y hablo de casos que he tenido, y no tener salud. Por eso, no vamos a rechazar a alguien exclusivamente por su edad", ha agregado el sanitario.

De la misma manera, Akerman ha recalcado que Ana Obregón necesitaría pasar un tiempo en Miami antes de regresar a España con la pequeña: "En tres semanas podrá tener los papeles, pero es posible que un pediatra le recomiende que se quede unas seis semanas". Finalmente, el doctor ha agregado que las normas de Estados Unidos inciden en que "siempre se tiene que nombrar a un tutor".