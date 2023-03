Gema Aldón se ve obligada a abandonar 'Supervivientes 2023': "He dado todo de mí"

Gema Aldón, hija de la exconcursante Ana María Aldón, se vio obligada durante la noche del jueves a abandonar Supervivientes 2023. Tras pasar varios días en observación en el equipo médico del concurso, los sanitarios han decidido que no puede continuar en el reality.

"Tras una radiografía, una resonancia y, finalmente, un TAC, se ha confirmado que tiene una fisura en el codo", anunció Jorge Javier Vázquez desde el plató de supervivientes. "Por lo tanto, deberás regresar a España para continuar con tu recuperación", continuó.

Gema recibió muy apenada el diagnóstico, aunque ya se lo esperaba: "Es un programa que me encantaba y donde estuvo mi madre. Me voy sabiendo que he dado todo de mí. Espero que la gente haya visto que seguí pescando y haciendo pruebas cuando me dolía el codo".

Ana María Aldón, desde el plató, sólo tenía buenas palabras para su hija. "No se ha rendido nunca, tiene mucho orgullo y amor propio". Además, quiso saber cuándo llegaría a España: "Se me viene a la cabeza sacarla en la procesión de Semana Santa".