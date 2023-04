La Comunitat se sitúa por encima de la media de España en riesgo de exclusión social

La Comunitat Valenciana se sitúa por encima de la media de España en población en riesgo de exclusión social, con un 25,1%, frente al 21,7% que registra el total estatal. Así lo muestran los datos hechos públicos por el Institut Valencià d’Estadística, que ha recopilado en un estudio comparativo el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para alcanzar las metas de la Agenda 2030. Así, la Comunitat presenta indicadores favorables respecto a la media nacional en áreas como el cambio climático o igualdad de género, mientras que está por debajo en desigualdad y pobreza.

Distintos estudios vienen alertando del aumento de la pobreza en esta autonomía, agravada con el impacto de la pandemia, y ponen el foco en los más pequeños. Según Save the Children, en la Comunitat Valenciana hay 150.000 niños en pobreza severa y la Renta de Inclusión no llega a todos los casos. Este riesgo de exclusión social se traduce en que el 42% de los niños vulnerables valencianos no dispone de calefacción en invierno y siete de cada 10 familias atendidas por la ONG sobreviven con menos de 1.000 euros al mes. Además, la mitad de estos menores no puede comer verduras y un tercio no tiene acceso a la salud bucodental.

Tampoco sale bien parada la radiografía de la Comunitat Valenciana en materia sanitaria. De hecho, la estadística muestra que esta autonomía cuenta con 55,93 médicos por cada 10.000 habitantes, frente a los 59,83 de la media española. En el caso de la enfermería, en España hay 69,73 enfermeros o enfermeras por cada 10.000 habitantes, y en la Comunitat Valenciana 61,64.

En el otro lado de la balanza, la Comunitat Valenciana está por encima de la media de España en el cumplimiento de los ODS para alcanzar las metas de la Agenda 2030 en la mayoría de estos, según los datos que ofrece el portal estadístico de la Generalitat Valenciana (peGV). Esta herramienta proporciona información sobre la medición de 223 indicadores que miden los 17 ODS. Según la misma, la Comunitat está igual o mejor en el 56% de estos indicadores que los de la media del conjunto de España.

Entre los indicadores en los que destaca favorablemente figuran los relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el reciclaje de los residuos y su mayor superficie de agricultura sostenible. También se aprecia que la contribución de la industria valenciana al PIB es superior a la media española.

En Alicante, Valencia y Castellón hay más mujeres empresarias en comparación con la media nacional, ya que casi el 40% del personal empresario valenciano son mujeres, un dato que acerca a la población valenciana al cumplimiento del ODS número 5. Siguiendo esta línea, la igualdad de género también llega a los escaños parlamentarios valencianos, las consellerias, las alcaldías de los gobiernos locales y las concejalías, en los que el porcentaje de mujeres supera la media nacional. En el caso de las consellerias del gobierno valenciano, el porcentaje de mujeres que ocupan estos cargos se sitúa siete puntos por encima de la media nacional, al igual que sucede en las alcaldías de los gobiernos locales valencianos, con una diferencia de seis puntos.

Más de 220 indicadores

El portal estadístico de la Generalitat incorporó por primera vez indicadores ODS de la Agenda 2030 en diciembre de 2020. Entonces se publicó información de 95, que se ha ido actualizando y ampliando. Con la última actualización se ha llegado hasta los 223. Estos indicadores se calculan utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades, lo cual garantiza su comparabilidad, explican desde la entidad.