Carmen Borrego ha sido la protagonista del programa de Sálvame de este martes. En primer lugar, el formato de Telecinco le ha gastado una broma a la colaboradora sobre una estafa telefónica. Y poco después, ha sido víctima también de la filtración de un mensaje de su marido en el que insultaba a Belén Esteban.

"Pasó el martes pasado en un debate sobre el miedo que Carmen Borrego ha tenido sobre una persona", ha introducido David Valldeperas. A continuación, ha mostrado el mensaje de José Carlos, su marido, en el que ponía: "Dile a Belén Esteban que es una hija de puta".

"No voy a hablar de un mensaje privado", ha insistido Borrego, "Me duele de José Carlos. A mí en la vida Miguel me diría algo de una amiga, y todo por el tema de Belén Rodríguez y de Kiko Hernández", ha expresado la madrileña.

Enfadada, la de San Blas le ha propinado un mensaje al marido de Borrego: "Lo que le tienes que decir a José Carlos son los buenos consejos que te he dado siempre, y que sepas que me duele mucho. ¿Ves normal que llame a una compañera tuya eso?". Acto seguido, Esteban ha intentado abandonar el plató, pero Jorge Javier Vázquez la ha disuadido.

"Que se meta en lo suyo", ha lanzado 'la princesa del pueblo'. Pese a defender que entiende que "le duele su mujer", Belén se ha mostrado muy molesta. Por su parte, Carmen Borrego ha pedido que se dejara a su marido: "Es un mensaje privado, él no trabaja en este programa".

Finalmente, ha sido la hermana de Terelu Campos quien ha abandonado el plató durante un rato. Emocionada, ha insistido en que era "una cosa privada" escrita para apoyarla. "Es un cerdo quien ha filtrado el mensaje con dirección", ha expresado con lágrimas en los ojos.