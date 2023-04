Carmen Borrego, víctima de una broma en 'Sálvame' sobre una estafa telefónica: "No me hace gracia"

Carmen Borrego ha sido víctima de una broma en Sálvame. La colaboradora del programa de Telecinco ha denunciado en el espacio televisivo que estaban intentando estafarla a través de una compra telefónica, y finalmente se ha enterado de que el propio formato estaba detrás de las llamadas.

Por enésima vez, la hija de María Teresa Campos ha sido el objeto de mofa de la tertulia de Telecinco. "Me preocupó el otro día, llamé a mi banco y solucioné que me fueran a cobrar ningún pago. Me han bloqueado cuentas y me han cambiado las tarjetas", ha contado la colaboradora antes de conocer que era una broma.

"Ayer fue a más y no pude hacer otra cosa que ponerlo en conocimiento de la guardia civil", ha informado. "Ayer me volvieron a llamar para reclamar el pago y ya no eran 4.300 euros, sino 4.700", ha añadido. Los colaboradores le han cuestionado que no hiciera la compra.

"Este señor lo que me dijo es que iban a llevar a unas personas a mi casa a cobrarme", ha explicado sin saber que sus compañeros eran conscientes de que era una broma. "No es una marca de ropa, lo que está claro es que es una estafa", ha lanzado Borrego.

Después de que la colaboradora relatara el modus operandi y los tertulianos le preguntaran dudas desde el escepticismo, el programa ha desvelado que ellos estaban detrás de todo lo ocurrido y han mostrado su acalorada discusión al teléfono con la presunta empresa.

"Siempre es lo mismo, y estoy un poquito cansada. No tiene ninguna gracia", ha expresado. Los colaboradores han intentado quitarle hierro al asunto asegurándole que ha ganado casi 5.000 euros. "No los he ganado, sino que no los he perdido", ha matizado la hermana de Terelu Campos.