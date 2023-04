Jorge Javier Vázquez ha adelantado en Sálvame que esta semana también tendrá lugar una exclusiva sobre Ana Obregón en las revistas que "dará mucho de qué hablar". Sin embargo, el tema que más sorprenderá no corresponde lo que pueda publicar ¡Hola!: según ha defendido el presentador este martes, la información impactante sería la que Lecturas sacará en portada este miércoles.

El presentador ha alimentado durante el comienzo del programa que iba a dar una noticia que volvería a estar en el primer plano de la actualidad. Además, ha asegurado que ni los directores conocían el tema. "Como todo el mundo sabe, me he hecho la operación de los párpados, y este domingo me hice las fotografías para la revista en la que trabajo", ha comenzado a contar sobre su reportaje con Lecturas.

El presentador ha comentado que, al sentirse tan expuesto, intentó contactar con la revista: "Quedé para hacer la entrevista el sábado y llegué a casa muy emocionado porque se tocaron temas que nunca había tocado, pero notaba que me costaba hablar más de lo habitual con el director".

"No me cogían el teléfono, no llegaban las fotos, notaba que pasaba algo raro, pero no sabía qué. Ya esta mañana me dicen que no voy a ser portada, y me cuentan lo que se va a publicar mañana en la portada y me quedo absolutamente noqueado", ha lanzado. Aunque el presentador no ha precisado el tema, sí que ha dado algunos detalles de la exclusiva.

"Se está especulando muchísimo con que Ana Obregón vaya a dar una exclusiva en la revista del saludo, pero por mucho que hable mañana Obregón, la portada de la semana es la que llevará Lecturas. Es del tema relacionado con Ana García Obregón", ha desvelado Jorge Javier independientemente de lo que publique ¡Hola!.

El plató se ha quedado sorprendido, y el conductor de la tertulia ha continuado: "Dentro de lo que sale mañana soy el tercer tema". "Estoy absolutamente convencido de que la portada se va a censurar en algunos medios", ha añadido, sorprendiendo aún más.

Sus compañeros le han pedido más detalles, y el presentador ha insistido en el peso de la información: "Solo puedo decir que, si así como la semana pasada hubo un trabajo periodístico fuerte en la revista del saludo, mañana hay otro heavy del que se va a hablar muchísimo, por mucho que Ana Obregón hable mañana".

"Sobre esas dos noticias que mañana publica la revista Lecturas relacionadas con el tema Obregón, una no es Ana Obregón, es un hombre", ha adelantado Jorge Javier. "En ningún momento se me puede pasar por la cabeza esa portada, nunca", ha expresado. "Lo de mañana es la contracrónica de la noticia de la semana pasada", ha definido finalmente.