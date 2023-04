Angustia por Walter: la familia exige que un robot baje a 120m de profundidad y busque al desaparecido por el naufragio del Vilaboa

La familia de Walter Jhon Ferreyros, el marinero que continúa desaparecido tras el naufragio del Vilaboa Uno este lunes, exige que se baje al interior del barco para localizar su cuerpo. "No paren de buscarlo: hagan lo posible", ha suplicado el hijo del desaparecido, Max Ferreyros.

Español de origen peruano, Ferreyros estaba casado con una cántabra y era el maquinista del Vilaboa Uno. Desde hace muchos años se dedicaba a la pesca en la comunidad. Tras el hundimiento, se sospecha que el hombre se haya quedado atrapado en el interior del barco, sumergido a una profundidad de 120 metros.

Los buzos no pueden bajar tantos metros, por lo que se han barajado otras opciones. Tanto la familia como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han planteado la posibilidad de utilizar un robot que llegue hasta el interior de la embarcación para inspeccionar el barco. "Mi padre no se merece esto; por favor, no cesen la búsqueda", ha insistido el hijo del desaparecido.

Una búsqueda sin descanso

"Todos los medios" están a disposición de Salvamento Marítimo para que puedan realizar los trabajos de búsqueda "sin descanso, de día y noche", ha asegurado Revilla. En cualquier caso, "la búsqueda va a seguir sin descanso, por mar y por aire", ha recalcado la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.

"Si hace falta algo que sea útil, se trabajará para que pueda venir, pero lo que he trasladado a la familia del pescador desaparecido es que no vamos a dejar la búsqueda", ha apostillado Quiñones.

Falta de información

La familia de Walter ha denunciado que nadie les informó del naufragio hasta seis horas más tardes de que ocurrieran los hechos. Lo mismo le ocurrió a la mujer de uno de los fallecidos, que se enteró del trágico final de su marido por las redes sociales del presidente autonómico. "Nadie nos ha llamado", ha criticado la hermana de Francisco San Pedro Faleato, nautral de Santander y conocido como 'Fali'.

Revilla ha explicado que tuvo conocimiento del naufragio a las 7.10 horas, pero quien tiene que notificarlo a las familias es Salvamento Marítimo. "No tengo capacidad ni competencia para hacerlo", ha agregado.

Los allegados de 'Fali', el patrón del barco, siente "rabia e impotencia" porque tampoco se les ha permitido ver el cuerpo todavía. "¿Dónde está mi hermano?", ha preguntado la hermana.