Rebelión de los vecinos de Ámsterdam por los planes de la alcaldesa para llevarse el 'Barrio Rojo' de la prostitución a un área residencial 

Una nueva normativa en el Barrio Rojo de Ámsterdam pretende moderar el turismo de borrachera en este famoso distrito de la capital de Países Bajos. En abril, un nuevo toque de queda obliga a los negocios de trabajo sexual a cerrar sus puertas a las 3 de la madrugada en vez de a las 6, una medida que, según las trabajadoras, afectará drásticamente a sus ingresos.

Femke Halsema, alcaldesa de Ámsterdam, se reunió para “explicarles los planes del centro erótico” a los vecinos del barrio de Amsterdam-Zuid, a donde quiere mover el Barrio Rojo. Los 400 vecinos que acudieron a esta cita con la alcaldesa, no ven con buenos ojos el posible traslado y arrojaron duras críticas hacia Halsema al finalizar la reunión.

Testimonios de trabajadoras

"La mayoría de las trabajadoras empiezan a trabajar después de las 12 o la 1 de la mañana, cuando los bares empiezan a cerrar", dijo a CNN Felicia Anna, una antigua trabajadora del sexo que no quiso utilizar su nombre real por motivos de privacidad.

"Ahora tienes solamente dos o tres horas para ganar dinero, y eso no es suficiente tiempo", aseguró Felicia Anna.

Anna vive en la ciudad desde hace 13 años y dirige el sindicato Red Light United, de las trabajadoras de los escaparates del Barrio Rojo. El sindicato y otros estaban detrás de una petición que pedía más policía en lugar de horarios reducidos, así como rechazar el traslado de negocios fuera de la ciudad a un "centro erótico" propuesto.

Otra trabajadora que tampoco quiere dar su nombre verdadero, explica los problemas de seguridad que conlleva el nuevo horario.

"Si vuelves a casa a las tres de la mañana, sobre todo si todo está cerrado, como trabajadora sexual eres más vulnerable", dijo Violet a la CNN.

Como estas trabajadoras suelen cobrar en efectivo, Violet, que también es coordinadora del Centro de Información sobre la Prostitución, señaló que "viajar con mucho dinero en efectivo" a las 3 de la madrugada "la gente que quiere hacernos daño o robarnos, puede hacerlo".

Nuevas leyes en este barrio

Los funcionarios del gobierno también han propuesto leyes para restringir la venta de alcohol, los alquileres vacacionales, fumar en la calle y construir un centro erótico fuera de la ciudad que reubicaría cientos de negocios del sexo.

"El Barrio Rojo es una de las zonas más antiguas y pequeñas de nuestra ciudad, pero actualmente se está llenando de despedidas de soltero y turistas vestidos con trajes de pene, que acosan a las trabajadoras del sexo", declaró a The Guardian Ilana Rooderkerk, responsable del partido liberal-demócrata local D66.

"Queremos que los hombres y mujeres que trabajan como profesionales del sexo puedan hacer su trabajo con seguridad, pero también queremos que el 'mono de mirar' sea cosa del pasado. El centro erótico tiene que acabar con las molestias en el Barrio Rojo... sin causar molestias en otro sitio", explicó Ilana Rooderkerk.

Ámsterdam la visitan alrededor de 20 millones de personas al año, según la página web del ayuntamiento. Muchos de estos visitantes reservan su viaje para explorar el famoso Barrio Rojo, donde la prostitución y la marihuana son legales.

Posible traslado del Barrio Rojo

Los defensores de la creación del centro erótico, sostienen aliviará parte de la congestión y el comportamiento desordenado del centro de la ciudad. Los detractores, por su parte, afirman que atraerá a multitudes sórdidas u odiosas a los barrios residenciales, permitirá una mayor delincuencia organizada y pondrá a las trabajadoras del sexo en situaciones inseguras al cambiar los escaparates por espacios cerrados y reducirse el número de negocios de sexo de 250 a 100.

"Si se traslada el Barrio Rojo fuera, se van a concentrar más los comportamientos en una zona que no se puede vigilar tan bien y que no está sujeta al escrutinio público. No conozco a una sola trabajadora del sexo que diga que el centro erótico es una buena idea. No debemos convertirlas en víctimas de la política", dijo Violet.

La opinión del Consistorio

Sofyan Mbarki, teniente de alcalde de Ámsterdam, dijo que la última campaña publicitaria era un esfuerzo de la ciudad para continuar reprimiendo el mal comportamiento en la capital después de los anuncios de 2018 dirigidos, en especial, a hombres británicos y holandeses.

"Los visitantes seguirán siendo bienvenidos, pero no si se portan mal y causan molestias", dijo Mbarki en una declaración sobre los anuncios.

"Ámsterdam es una metrópolis y eso incluye bullicio y animación, pero para mantener nuestra ciudad habitable, ahora optamos por la limitación en lugar del crecimiento irresponsable".

El tema sobre la regulación de la prostitución se está tratando por casi todas las partes del mundo y en que condiciones deben trabajar estos trabajadores.