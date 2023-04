Condenada la sanidad madrileña a indemnizar con 150.000 euros a una paciente que contrajo el VIH durante un TAC

La Comunidad de Madrid ha sido condenada a indemnizar con 150.000 euros a una paciente que resultó contagiada de VIH durante una prueba en un TAC en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente el recurso de la paciente, que solicitaba 400.000 euros de indemnización, y condena a la administración por la "causación de esta enfermedad".

La mujer, de 32 años, fue sometida a un TAC de contraste en septiembre de 2018, antes de una intervención quirúrgica por un "carcinoma ovárico, carcinomatosis peritoneal y ascitis tumoral". Al detectarle problemas renales, en diciembre de 2018, se confirmó el contagio.

La Comunidad de Madrid no asumió ningún error, y decidió no indemnizar a la paciente, por lo que acudió a los tribunales. Allí, el Gobierno autonómico justificó la actuación del sistema sanitario madrileño, aseguró que la infección no se había "relacionado causalmente con la atención recibida" y que la asistencia sanitaria prestada había sido "adecuada", según publica Huffington Post. "No puede descartarse que la infección VIH esté relacionada con su actividad de odontóloga o con la atención recibida en centros privados", se defendió.

El Tribunal Superior de Madrid ha dictaminado que "la existencia de dos casos positivos de VIH en la fecha en la que se practicó el TAC a la actora y el reconocimiento por la administración de fallos en los procedimientos de trabajo (que determinaron el brote de contagio de hepatitis C)" los llevan "a considerar plausible la hipótesis de que la actora se contagió como consecuencia de esta prueba".