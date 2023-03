El caso de Mar se ha convertido en la última presunta negligencia médica que ha saltado a los titulares de los medios de comunicación. La joven acudió al hospital alegando que no se encontraba bien y, a medida que pasaban las horas allí, comenzó a perder el habla y el dolor de cabeza se hacía insoportable. Sin embargo, los médicos alegaron que lo que tenía era una otitis.

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Estefanía, que ha relatado cómo sucedió todo. Todo comenzó en su casa, en Cádiz, cuando, en mitad de la noche, Mar se desvaneció y el golpe contra el suelo despertó a sus padres: "Perdió un poco el habla, no podía manifestar cómo se sentía. La llevamos al centro de aquí, de Chiclana".

Desde el centro de salud, los profesionales optaron por derivar a Mar al hospital más cercano: "No hicieron caso del informe que yo llevaba. Le miraron el oído y le pusieron un analgésico en suero. Le dieron el alta con una otitis". La familia pidió que le hicieran más pruebas, pero los médicos se negaron: "Cuando la puse de pie, la niña no se me mantiene, se me cae, la tuve que abrazar".

Estefanía avisó a los sanitarios, que aseguraron que el oído de Mar estaba "perfecto". Ante esto, la mujer advirtió de que la joven estaba sufriendo convulsiones, pero los médicos destacaron que esto no era así y que se trataba de "una tiritona de los mismos escalofríos". La madre, desesperada, pidió a gritos que la ayudasen: "A mi hija le estaba dando un ictus".

Desde el plató del matinal, la abogada Teresa Bueyes ha recalcado: "Parece mentira la negligencia, la desidia absoluta de estos médicos que no llevan a cabo el protocolo básico consistente en hacer las pruebas de diagnóstico necesarias y suficientes para descartar lo que, finalmente, ha acabado con la vida de esta chica. Es tristísimo. Lamentablemente, esto sucede muy habitualmente".

"Le pido, por favor, que sean implacables. No pierdan ustedes las fuerzas. Lleguen hasta el final porque esto es un bien para todos, al final, para que no vuelva a pasar más", ha agregado Bueyes. Estefanía, por su parte, ha destacado que todo se debió a "una mala praxis" porque "los síntomas eran de libro".

"El primer médico que la vio en Chiclana no especificó, pero dijo que la exploración neurológica no estaba bien y la derivó directamente a Puerto Real, al hospital. La trasladamos nosotros en el coche, tumbada en la parte de atrás porque no podía mantenerse en pie. Allí, había médicos residentes", ha explicado Estefanía.

"Al llegar al hospital de Puerto Real, le miraron el oído, pusieron un tratamiento para quitarle el dolor de cabeza y los vértigos y la mandaron para casa con un tratamiento. Pero ahí la niña se había hecho 'pipí', no podía andar... Me preguntaron si la niña no hablaba o es que era así y les dije que no podía hablar porque estaba mal y no podía articular palabra", ha agregado la madre.

"Llamé a un familiar mío, sanitario, le expliqué lo que pasaba y, en cinco minutos, se la llevó a otros hospital. Cuando él vio a la niña y yo vi la cara de este familiar supe la gravedad de lo que había. Esta persona dijo: 'No entiendo cómo a esta niña no se le ha hecho un TAC craneal, ¿no veis cómo está? Se reunieron en una consulta y entramos nosotros. El médico adjunto de los residentes regañó a uno de ellos y le dijo que lo que tenía Mar no era una tiritona sino convulsiones y mandó un TAC craneal urgente. Nos tuvieron muchas horas allí, un tiempo que iba en contra de ella. Tardó 48 horas en morir", ha apuntado Estefanía que, además, ha añadido que les han asegurado que si los médicos hubieran tratado antes a Mar, seguiría viva.

Estefanía ha explicado que nadie del hospital se ha puesto en contacto con ella para asumir sus responsabilidades, a lo que Teresa Bueyes ha apuntado que "hay un corporativismo enorme". "El informe del alta de la otitis no aparece en el sistema informático", ha destacado la madre. El matinal, por su parte, ha recalcado que el Servicio Andaluz de Salud "lamenta el fallecimiento de la joven y se pone a disposición de la familia".