Encontrar dinero por la calle es uno de los episodios en los que muchos ciudadanos luchan contra las ganas de quedárselo y el deber moral de devolverlo. Sin embargo, Amparo González lo tuvo claro desde el principio cuando recibió, por error, un ingreso de 72.000 euros en su cuenta bancaria.

Este lunes, Espejo Público ha hablado en directo con Amparo, que ha destacado que, hace unos días, al revisar su cuenta, se dio cuenta de que el Ayuntamiento de Valencia le había hecho el citado ingreso: "Me quedé muy sorprendida. Alegre, pero también preocupada".

"En un primer momento pensé que ojalá fueran míos, pero luego pensé que a lo mejor me habían hackeado la cuenta o cualquier cosa. Llamé a mi gestor para ver si estaba pendiente de alguna ayuda, me dijo que no y entonces llamé al banco, donde me dijeron que estaba todo correcto", ha comentado la mujer.

Tras la información suministrada por el banco, Amparo no se quedó tranquila y se puso en contacto con el Ayuntamiento de Valencia y con la Tesorería: "Los funcionarios se pusieron enseguida a trabajar en ello y vieron que había habido un cruce de datos bancarios. Yo llamaba para ver si era mío, pero no. Pensaba que me habían dado un premio a la trabajadora del año".

Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, la periodista Elisa Beni ha informado a Amparo de que, según la legislación vigente, le corresponde una indemnización legal por haber devuelto voluntariamente un dinero que no era suyo.