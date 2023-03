Cómo ahorrar para la jubilación: consejos clave para tener un futuro colchón económico además de la pensión

Muchas veces, el ritmo frenético del día a día nos hace vivir tan deprisa que no nos paramos a disfrutar del momento presente y a valorar lo importante. Pero al mismo tiempo, los años pasan tan rápido que la fórmula ideal es tratar de sacar el máximo partido al hoy mientras preparas el futuro para que, mañana, cuando ese ritmo baje y dispongas de más tiempo para ti, tengas un colchón económico que te permita mantener una buena calidad de vida.

Miguel Camiña CEO de Micappital

Ejercitar el músculo del ahorro

Es decir, la clave está en practicar el Carpe diem pero ser previsor para que también cuando llegue tu jubilación puedas seguir disfrutando. Y para ello, inevitablemente, tenemos que ejercitar el músculo del ahorro. Y cuanto antes lo pongamos a funcionar, mucho mejor.

Cada vez vivimos más años, y eso quiere decir que tiramos durante más tiempo de las arcas públicas. Arcas que alimentamos durante toda nuestra vida laboral, a través de las aportaciones a la Seguridad Social. Pero lo que tú metes no se guarda para que lo puedas cobrar tú cuando te jubiles, sino que se utiliza para pagar a los actuales pensionistas.

El uso de las libretas de ahorro es cada vez menor entre la población española. Carlos Gámez

¿Cómo estará la hucha cuando me retire?

Ahora bien, ¿cómo estará esa hucha cuando te llegue la edad de retirarte? Jugarse todo a esa carta puede ser arriesgado. Mejor si, con independencia de lo que puedas llegar a cobrar de pensión, te aseguras por tu cuenta el retiro que te mereces.

Lo perfecto sería iniciar tu estrategia de ahorro para la jubilación en el mismo momento en que accedes al mercado laboral, pues cuanto más tiempo tengas por delante, más podrás beneficiarte de la magia del interés compuesto. Porque, sí, si hablamos de ahorrar, en estos tiempos tenemos que hablar de invertir. Si dejas tu dinero parado en la cuenta del banco no solo no te dará rentabilidad, sino que con los años se depreciará a causa de la inflación.

Es fundamental recurrir a productos de inversión que nos ayuden a batir la inflación para que no solo no perdamos dinero, sino que logremos hacer que crezca. Y gracias al interés compuesto, si reinvertimos los rendimientos conseguiremos que nuestro patrimonio aumente de forma exponencial.

Una pequeña cantidad cada mes

Ahorro. Freepik

Y aquí está la clave de vivir el hoy pensando en el mañana: aunque seas joven y tus primeras nóminas no sean muy abultadas, se trata de crear un hábito de ahorro a medida de tus posibilidades. Puedes empezar con una pequeña cantidad cada mes e ir aumentándola conforme crecen tus ingresos, y según vayas cumpliendo años deberás ser más generoso con lo que guardas.

Compensar lo que vas a dejar de ganar

Se trata de que puedas compensar lo que vas a dejar de ganar cuando calculen tu pensión. Esto se mide con la tasa de sustitución o tasa de reemplazo, que calcula la pérdida de poder adquisitivo que supone tu pensión respecto a lo que estabas ganando, y que en España se sitúa en torno al 80% de tu último sueldo. Es decir, tu pensión va a ser igual al 80% de tu sueldo. Aunque en Europa las tasas de sustitución ya están en el 50%. Esto supone que la gente se jubila y tiene que vivir con la mitad. Por tanto, nuestro objetivo ha de ser conseguir compensar esa pérdida de ingresos mediante el ahorro para poder mantener el mismo nivel de vida.

Por tanto, si no lo has hecho ya, no esperes a mañana para empezar a pensar en cómo preparar tu mejor futuro desde el punto de vista económico. La recomendación general suele ser guardar el 10% de tus ingresos mensuales, e invertir ese dinero a largo plazo para tratar de conseguir la mejor rentabilidad y hacerlo crecer. Si, por ejemplo, recibes un extra, como un bonus por objetivos o una devolución de la renta jugosa, es una ocasión perfecta para dedicar una parte de ese dinero a darle un empujoncito a tu plan de ahorro.

Planes de pensiones

Plan de pensiones. LA INFORMACIÓN

Ahora bien, ¿en qué productos invertir para preparar la jubilación? Por inercia, lo primero que se viene a la cabeza son los planes de pensiones. Es el producto estrella que ofrecen los bancos tradicionales, aunque históricamente su rentabilidad ha sido muy baja y llevan implícitas comisiones bastante elevadas. Además, con la nueva normativa han perdido su mayor atractivo, porque mientras antes podías desgravarte hasta 8.000 euros aportados al plan de pensiones al hacer la declaración de la renta, desde 2022 solo puedes deducirte 1.500 euros.

Fondos de inversión

La opción más eficaz, según nuestro criterio, son los fondos de inversión, ya que permiten tener una cartera bien diversificada por sectores y países, en renta fija, variable o mixta. Y además, puedes realizar traspasos entre fondos de inversión sin tener que pagar plusvalías a Hacienda.

Por ejemplo, si quieres cambiar de un perfil más agresivo a uno más conservador puedes traspasar tus inversiones de un fondo de renta variable a otro de renta fija sin pagar impuestos. Sin embargo, si inviertes en acciones, cada vez que vendes, si has ganado dinero con la operación tienes que pagar a Hacienda entre un 19% y un 26% de las ganancias, y además no puedes beneficiarte del interés compuesto.

Criptomonedas

El hackeo se originó a causa de un 'exploit' en una cadena de bloques vinculada a Binance. Art Rachen de Unsplash

En cuanto a las criptomonedas, es verdad que atraen especialmente a los inversores más jóvenes, pero tienen mucha volatilidad y existe mucha incertidumbre en torno a ellas, y también mucha especulación. Si te estás jugando algo tan serio como tu jubilación, no creemos que sean el activo que más te conviene, salvo que dediques a ellas un pequeño porcentaje de tus ahorros.

En definitiva, para preparar tu jubilación la clave está en adoptar cuanto antes una rutina de ahorro adaptada a tus ingresos en cada momento de tu vida, construir una cartera bien diversificada mediante fondos de inversión y no perder de vista tus objetivos a largo plazo. Y mientras, por supuesto, ¡disfrutar todo lo posible del presente!