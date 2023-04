Lluvia de críticas a Helio Roque por sus palabras sobre las anteriores generaciones en el acto de Yolanda Díaz: "Haber peleado"

Yolanda Díaz ha presentado este domingo de manera oficial su candidatura a la presidencia del Gobierno en las próximas generales en un multitudinario acto en el polideportivo Magariños de Madrid.

Antes de su discurso han intervenido diferentes personas, en representación de distintos sectores de la sociedad. Una de esas personas ha sido el influencer Helio Roque, que ha recibido fuertes críticas en redes sociales por una de sus frases.

"Os quiero hablar como joven, porque en este país no se nos da la voz ni la consideración que nos corresponde", dijo el joven extremeño, de 20 años de edad.

"Creo que no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama 'locos' o 'generación de cristal' cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes (...) como es la salud mental, no queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejicas, es que no queremos tragar", prosiguió.

"O sea, que en otras generaciones se haya permitido pues abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo", dijo Roque.

Lluvia de críticas

Precisamente este último comentario es el que ha despertado un torrente de críticas a Roque. "Nosotros estamos aquí porque hubo generaciones detrás nuestras que pelearon desde la nada", dijo un internauta. "¿Y este tipo quien coño es, si puede saberse, para escupir en la memoria de gente que se dejó hasta la vida?", se pregunta otro.

"Yolanda es un gran sí, pero este chico debería aprender que él corre porque otros antes caminaron. Que sus abuelos y sus padres lucharon más que él, que se lo ha encontrado hecho y que si puede ir de la mano, besarse o casarse con su pareja es porque otros han pasado por cárceles", explica otro tuitero.

"Muchacho, si las generaciones que te precedemos no hubiésemos peleado, ni de coña hubieras podido tener siquiera un micrófono en la mano para decir lo que piensas", añade otro. "Mi padre en los 60 puso el cuerpo, otros dejaron la vida en lo más terrible del franquismo, ayer me dijo uno por aquí, 'qué pena, que para lo que hicieron' y te tienes que callar sabiendo por lo que pasó mi padre, otros salían volando de las ventanas de comisarías, ya está bien", manifiesta otro.