Pilar Rubio habla claro sobre la baja por maternidad: "si no trabajo, no cobro"

Actriz, presentadora, colaboradora de televisión con su papel destacado en 'El Hormiguero', reportera o modelo son algunas de las facetas en las que la madrileña Pilar Rubio ha destacado desde su primera aparición en público hace unos quince años; durante los cuales no ha cesado prácticamente de trabajar, a pesar de haber sido madre en cuatro ocasiones con el futbolista Sergio Ramos. Recientemente Rubio ha revelado en el pódcast de Laura Escanes sus motivos para no haberse acogido a una baja por maternidad.

Pilar Rubio ha sido una de las invitadas al pódcast 'Entre el cielo y las nubes' presentado por Laura Escanes (ex de Risto Mejide) y durante su charla con la influencer, la presentadora ha abordado algunos temas de los que apenas había hablado anteriormente, entre ellos, sus reticencias a tener hijos en el pasado argumentando que "decía que no iba a tener hijos. Iba por la calle veía a un bebé y a un perrito y me iba a por el perrito, lo que me hizo cambiar de idea fue crear el concepto de familia, de un hogar. Entonces, ahí lo vi, tener una persona con la que me gustaba tener este proyecto, es la unión de dos personas que se aman, y de 1 fue a 4", o su situación económica y las decisiones tomadas respecto a la misma.

En este caso, la lluvia de comentarios en redes ha venido por el tema que exploró junto a Escanes de su conciliación de la faceta profesional respecto a los embarazos de sus cuatro hijos, Marco, Sergio, Álex y Máximo Adriano.

Los comentarios y las críticas comenzaron a caer sobre la presentadora con el nacimiento de su hijo menor, Máximo Adriano, cuando pasadas pocas semanas de su nacimiento Rubio declaraba ya recién incorporada al trabajo que "dormir está sobrevalorado". En las recientes conversaciones con Laura Escanes confesó estar al tanto de todo ello: "A mí se me ha criticado bastante porque siempre he vuelto a trabajar al poco de dar a luz, en cuanto me veía recuperada".

Rubio se ha justificado y ha apelado a la opinión para que no juzguen de manera inoportuna sin conocer las diferentes situaciones personales de cada uno. Y prosigue explicando, durante las conversaciones con Escanes, el porqué de no haberse cogido la baja maternal: "Yo no tengo baja maternal, yo soy autónoma. Mi salario depende de que vaya a trabajar. Y entiendo que haya gente que no entienda esa parte de mi vida. Si trabajo, cobro. Si no trabajo, no cobro".

Oleada de críticas

Entre las críticas recibidas por parte de los internautas tras sus virales declaraciones destacan algunas como: "No se pueden decir más tonterías en menos tiempo", o aquellos que le recordaban que las autónomas también tienen derecho a prestaciones por maternidad. Otros se quejaban de que hablase como si no gozase de un determinado estatus de riqueza: "habla como si fuese pobre cuando los pobres somos nosotros" o "Cuando tienes pasta para una criada que te cuida al bebé es lo que pasa, que tienes tiempo. Tiempo para trabajar y para lo que quieras", son algunas de los reproches más repetidos en redes.