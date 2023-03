Pilar Rubio, Kim Kardashian y Kendall Jenner, juntas en París: "Son un amor"

Que Pilar Rubio se tuviera que mudar a París por el fichaje de su marido, Sergio Ramos, con el Paris Saint-Germain (PSG), le ha valido, entre otras cosas, para ampliar su círculo social.

Y es que la presentadora se ha reunido nada más y nada menos que con Kim Kardashian y Kendall Jenner en el palco VIP del Parque de los Príncipes, estadio del equipo en el que juega el sevillano.

"¡Keeping Up with the Kardashians! Qué ilusión me ha hecho conocerlas, son un amor", ha escrito la jurado de El Desafío en una publicación de Instagram donde ha compartido dos fotografías con las celebrities más aclamadas de Estados Unidos.

No es de extrañar que la creadora de Skims acuda a ver un partido de fútbol, pues ella misma se ha proclamado seguidora de este deporte en más de una ocasión -la semana pasada estuvo en Londres disfrutando del Arsenal frente al Sporting de Portugal-.

Es por ello que la que fuera mujer de Kanye West se ha trasladado junto a su hermana a la capital francesa para disfrutar de otro encuentro futbolístico.

Se desconoce si la relación entre ellas perdurará con el tiempo, pero lo que está claro es que esta unión de modelos ha sido, cuanto menos, inesperada. Tanto es así que los seguidores de Pilar Rubio han expresado su sorpresa en el apartado de comentarios.

"Guau", expresa Nuria Roca, "Si me das a elegir entre tú y la Kardasian, me quedo contigo", "Con total sinceridad, te las llevas a las dos en belleza, pero por mucho", son los halagos que los fans le dedican a Pilar Rubio.