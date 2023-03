La maternidad por gestación subrogada a la que ha recurrido Ana Obregón ha supuesto una gran división en nuestra sociedad. Así, los matinales informativos han abordado el tema y, para ello, han contado con distintos expertos y, también, con mujeres que se han prestado a esta práctica prohibida en España.

Este viernes, el Club Social de El programa de Ana Rosa ha contado en su sofá con Isa Pantoja, que fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996. Así, la joven ha comentado su opinión acerca dela decisión tomada por la protagonista de Ana y los siete.

"En España es ilegal, está claro. Pero también hay una puerta de atrás a través del registro que permite legalizar a esos niños que vienen de fuera. Otro tema es la apreciación personal de cada uno de lo que se puede hacer y de lo que no", ha explicado Paloma García-Pelayo.

La colaboradora ha comentado la reacción de la atleta Ana Peleteiro, que se ha mostrado indignada con la decisión de Obregón, a la que ha acusado de "comprar un bebé". Sin embargo, Isa Pantoja ha recalcado desconoce el caso de la atleta, pero ella no pasó "ningún trauma" cuando fue adoptada.

"Lo mío fue completamente diferente. Yo era muy pequeña y no tengo ningún problema, ningún trauma. Simplemente, pienso que no todo el mundo que sea adoptado tiene que estar en contra de la gestación subrogada, pero teniendo la opción de adoptar quizás la última opción tendría que ser la gestación subrogada. En cualquier caso, Ana Obregón no podía adoptar por su edad", ha apuntado Isa Pantoja.