La maternidad subrogada de Ana Obregón ha despertado una gran polémica en nuestro país. Así, la sociedad se ha dividido entre los partidarios de la gestación subrogada y aquellos que se sitúan en contra. Además, subyace otro debate: la edad a la que la actriz ha tomado esta decisión, 68 años.

Este jueves, el Club Social de El programa de Ana Rosa ha vuelto a contar con Alessandro Lecquio que, pese a que el pasado miércoles aseguró que no hablaría del tema, no ha podido evitar compartir algunos datos. Así, aunque apuntó que él "lo sabía todo" acerca de la decisión de su expareja, el conde se ha dado cuenta de que no era así.

Ana Rosa Quintana ha preguntado, directamente, al colaborador si lo sabía "todo, todo" acerca de los planes de la actriz, a lo que Lecquio ha respondido: "Yo creo que parte no porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto".

"Mi conocimiento llega hasta cierto punto", ha confesado el conde, a lo que la presentadora ha apuntado: "Hay un salto de tiempo, conoces que hay una mujer embarazada, que Ana Obregón va a ser la madre y hay otro, un trámite intermedio, que no conoces". "Yo estoy absolutamente sin saber nada, fue reciente mi conocimiento de toda esta historia", ha confesado Lecquio que, además, ha agregado que había sido la propia Ana quien le había contado sus planes.

Respecto a las filtraciones por parte del entorno de Obregón, el aristócrata ha recalcado: "Ella sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno... me hacen gracia, hablan más que... ¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada? Por aquí".

"Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan! Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto, punto. Yo ni le contesté. ¡Ella lo sabía porque alguien se lo había contado! Ahora todos dicen que no sabían nada, ¡por favor, que dejen de mentir ellos! Es que me hacen una gracia...", ha apuntado Lecquio.

El tertuliano se ha referido a Susana Uribarri, amiga y representante de la actriz, y a Raúl Castillo, otro de sus grandes apoyos. Sin embargo, poco ha tardado Obregón en pronunciarse sobre ello en Instagram y desmentir que ellos filtraran la noticia.