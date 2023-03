La maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón ha despertado un gran debate en todos los matinales informativos que, a raíz de la noticia publicada en exclusiva en la revista ¡Hola!, se han visto obligados a cambiar por completo su escaleta.

Desde El programa de Ana Rosa, los colaboradores no han dudado en aportar sus opiniones con respecto a la decisión de la actriz. Así, Ana Rosa Quintana ha recordado cómo fue su parto de mellizos a los 48 años, que ya supuso un gran revuelo.

"Me parece un gesto de egoísmo, solo ha pensado en ella", ha señalado Joaquín Prat, que ha sido el primero en reaccionar. "No ha pensado en el futuro de la niña...", ha agregado el periodista, cuya opinión ha sido compartida por el resto de colaboradores de la mesa: "Ana Obregón ha comprado una niña. Para mí, esto es comprar un bebé", ha señalado Fernando Garea.

"Hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, hacerte voluntaria para ayudar a la infancia... pero me parece un acto de egoísmo que acudas a Miami a comprarte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar. Ana Obregón no ha sido madre, Ana Obregón va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro", ha agregado Joaquín Prat.

"Independientemente del debate de la maternidad subrogada, el otro debate es que la edad de Ana Obregón es muy parecida a la mía, me planteo...", ha comentado Ana Rosa Quintana sin terminar la frase para, inmediatamente después, apuntar: "Fíjate, me acuerdo que cuando me quedé embarazada fue horroroso, no iba a llegar nunca. Ahora mis hijos tienen 19 años, yo entonces tenía cuarenta y tantos... Quizás ahora el gran debate es la edad de Ana".

"Ya hubo debate en torno a lo tuyo y tenías 20 años menos", ha señalado Joaquín Prat, a lo que la presentadora ha sentenciado: "Era un debate estéril, absurdo y ridículo... pero ahora estamos hablando de una mujer de 68 años". Asimismo, colaboradores como Cruz Morcillo o Eduardo Inda se han mostrado muy en contra de la decisión de Ana Obregón.

De esta manera, Morcillo ha dejado clara su postura, muy en contra de que la actriz haya sido madre con casi 70 años. Por su parte, Eduardo Inda ha puntualizado: "Con 68 años... A los 80 entras en una zona de riesgo de muerte estadísticamente obvia. Cuando Ana tenga esa edad, esa niña tendrá 12 años. Es decir, es una situación un poco en el límite".