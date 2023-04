¿Tengo que hacer la declaración de la Renta 2022-2023 si el año pasado viví fuera de España?

El próximo 11 de abril de 2023 arranca la campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico de 2022. A partir de este día, los contribuyentes que tengan la obligación de presentar la declaración, podrán hacerlo de manera telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El organismo público habilitará el portal 'Renta 2022' para tramitar la declaración, mientras que aquellas personas que deseen presentarla de manera telefónica tendrán que esperar al próximo 5 de mayo. El plazo para solicitar cita previa telefónica comenzará el 3 de mayo. Por otro lado, la tramitación presencial arrancará el 1 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria, siempre mediante cita previa, que se podrá solicitar desde el 25 de mayo.

A pocos días de que comience la campaña, una de las dudas más generalizadas entre los contribuyentes está relacionada con la obligación de presentar la declaración. ¿Cuáles son los límites? ¿Deben presentarla si en 2022 no vivieron en España?

En qué casos es obligatorio presentar la renta

Como detalla el ejecutivo central, la renta del contribuyente "es la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador". En este sentido, deberán tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los contribuyentes que tengan su residencia habitual en territorio español y "aquellas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero en los casos establecidos en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre", recogen.

Por tanto, si una persona vivió en 2022 fuera de España, no tiene que declarar la renta como residente fiscal. Sin embargo, como explican los especialistas de TaxDown, "las personas que son no residentes fiscales en España (que han vivido en España menos de seis meses en el año, o no han vivido en España en todo el año), tienen obligación de presentar declaración si durante ese año tuvieron algún ingreso en España", que se deriva de los siguientes casos:

Que hayas trabajado algún mes en España pero inferior a 6 meses.

Que tengas residencias en España.

Que tengas algún otro ingreso en España por el que tengas que presentar declaración.

Asimismo, recuerdan, la declaración como no residente "tiene otros plazos, e incluso el modelo a presentar en Hacienda es diferente".