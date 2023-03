Cómo saber si la declaración de la Renta te saldrá a pagar o a devolver con este simulador de la Agencia Tributaria

La próxima campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico de 2022 comienza el 11 de abril de 2023. Queda menos de un mes para que los contribuyentes puedan empezar a confeccionar sus declaraciones anuales del IRPF para comprobar si les saldrá a pagar o si, por el contrario, Hacienda les devolverá dinero. A partir de este día se podrá tramitar el borrador a través de la sede electrónica de este organismo público, disponible en este enlace, aunque ya es posible consultar los datos fiscales correspondientes a 2022 y simular el resultado de la declaración.

La Agencia Tributaria ya ha abierto el portal dedicado a la campaña de 2022, con las principales indicaciones, novedades para este año, información sobre las posibles deducciones fiscales, las retenciones y las obligaciones de declarar ante Hacienda, entre otras cuestiones. Asimismo, ha puesto a disposición de los contribuyentes el simulador 'Renta Web Open'.

Estos son los pasos para simular la declaración

Este simulador es una versión de 'Renta WEB' que permite simular la declaración, pero "no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales", indica la Agencia Tributaria. Para utilizar esta herramienta, bastará con seguir los siguientes pasos: