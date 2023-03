Lele Pons desvela en 'El Hormiguero' el motivo por el que no hace conciertos

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de la influencer venezolana Lele Pons y del cantante puertorriqueño Guaynaa, que presentaron el disco Capitulaciones.

Se trata de su primer álbum juntos, que contiene temas de reguetón, pop urbano, bachata, techno y baladas. La pareja, que suma 58 millones de seguidores en Instagram, destaca por su simpatía y humor.

"En realidad es un plan para estirar nuestro tiempo de luna de miel, para pasar más tiempo juntos", comentaron lo recién casados, que destacaron que "Lola Índigo lo dio todo en nuestra boda".

Pablo Motos les preguntó: "El disco lo hicisteis mientras preparabais la boda, ¿discutíais más por la boda o por el disco?". La invitadale contestó que "por lo que más discutíamos era por la lista de invitados, tenemos dos familias muy grandes".

El presentador también quiso saber cómo se enamoraron: "Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me estaba enamorando, pero ella me contesto: Muchas gracias", recordó Guaynaa. "Es que yo no quería nada en ese momento", añadió Pons.

Otro detalle que quiso destacar el valenciano fue que la influencer lidia desde que era pequeña con un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), además de su síndrome de Tourette.

"Creo que todo el mundo tiene algo y hay que hablar públicamente de ello. Hice un documental sobre ello porque es importante hacer mucha terapia", afirmó la venezolana.

Y desveló en El Hormiguero un dato desconocido: "Me puede afectar al ojo, a la mano, al pie, a la voz... Por eso nunca hago conciertos, porque me pongo muy nerviosa", admitió.

"Hago cosas de tres en tres, como apagar la luz tres veces al ir a dormir, porque pienso que si no lo hago me puede pasar algo… Es algo que no se puede ir, pero que lo puedes llegar a gestionar", aseguró la artista.

Envuelto en el aire de sinceridad y confesiones, Guyanaa comentó sus adicciones pasadas: "Es la primera vez que hablo de este tema. Estuve enganchado a las drogas y al alcohol".

"Estuve internado y gracias a Lele, a mis padres y a mi fuerza de voluntad estoy gozando de mi vida nueva", admitió el puertorriqueño en el programa de Antena 3.

"¿Qué rehabilitación es más dura el alcohol o las drogas?", preguntó Motos. "La rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte que la mayoría de las drogas, es un factor que requiere un cerebro alerta siempre para no recaer", explicó el cantante.