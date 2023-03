La respuesta de Aitana cuando Pablo Motos le nombra a Sebastián Yatra en 'El Hormiguero': "No quería sacar eso, ¡eh!"

Aitana Ocaña fue la invitada de este miércoles en El Hormiguero, donde habló de la preparación de su nuevo disco, Alpha, y presentar su nuevo single, Los Ángeles.

En menos de dos horas veremos el nuevo videoclip de @Aitanax #AitanaEHhttps://t.co/LCMCzM7vT5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 29, 2023

Pablo Motos le preguntó a la invitada si con su popularidad podía salir a la calle tranquilamente: "Yo hago todo lo absolutamente normal. Depende de los días, pero me gusta mucho ir por el centro tranquilamente, aunque a veces llevo mascarilla para disimular un poco".

"No obstante, también es bonito cuando te encuentras a alguien que te habla y te dice que alguna canción le ha inspirado", destacó la artista barcelonesa.

"Hay días que voy muy tranquila, que no pasa nada, y otros que se lía un poco más. Depende del momento", explicó Aitana. "¿Es diferente por la noche?", preguntó el presentador.

Aitana Ocaña, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Salir de fiesta por la noche como en el videoclip de la nueva canción, porque si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos", afirmó Motos.

La cantante, sorprendida por el comentario del valenciano exclamó: "No quería sacar eso, ¡eh!". Y añadió que "es verdad que cuando salgo con mis amigos depende qué discoteca, qué lugar...".

"Pero me suele gustar estar como con la gente, es que me parece aburrido estar en un reservado tú solo, pero hay veces que, por seguridad, la misma sala te dice que no te podemos dejar meterte aquí", admitió la artista.