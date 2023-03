El último pleno de la legislatura aprueba sin el PSPV la comisión sobre el caso Azud que no verá la luz

El Parlamento valenciano ha aprobado finalmente este jueves, en el último pleno de la legislatura, la activación de la comisión de investigación sobre el caso Azud, que nació en el seno del Ayuntamiento de València en la etapa del PP pero que evolucionado hacia una posible trama de financiación irregular del PSPV e incluso ha tenido una derivada en el antiguo Bloc Nacionalista Valencià, germen de Compromís. Todos los partidos, salvo el PSPV-PSOE, han votado a favor, aunque finalmente no saldrá adelante porque la Cámara quedará disuelta el próximo martes con motivo de la convocatoria el electoral que llevará a los valencianos a las urnas el próximo 28 de mayo.

De este modo se ha escenificado la ruptura en la unidad de acción del Botànic II en su fase final, a poco menos de dos meses para la cita electoral. Compromís y Unides Podem se han unido a la oposición de PP, Ciudadanos y Vox, para solicitar la investigación parlamentaria y han dejado solos a los socialistas, que argumentan que la comisión, cuya creación ya fue pactada, no se puede poner en marcha hasta que no se levante el secreto de sumario en las cinco piezas que conforman la instrucción judicial.

La imposibilidad material de que Les Corts puedan activar esta comisión ha llevado al PP a intentar proyectar el caso Azud a nivel nacional. Primero, con la petición de una investigación en el Senado, que fue rechazada por la mayoría que apoya al Gobierno, y esta misma semana con la misma solicitud en el Congreso de los Diputados, como anunció su portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra.

En el debate del miércoles, el portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts y secretario de organización del partido, José Muñoz, afirmó que su grupo tiene la "sensación de una alianza de intereses" para intentar desgastarles con la comisión de investigación, en alusión al apoyo de sus socios del Botànic a la comisión propuesta por el PP.

Eso sí, Compromís finalmente abogó por hacer alusión a cualquier partido, en referencia a la posible implicación de excargos del PP, y no solo a los socialistas.

Los debates que han marcado la última sesión ordinaria del Parlamento valenciano han dejado aprobadas tres leyes (la de viviendas colaborativas, la de participación ciudadana y asociacionismo y la de medidas contra la despoblación) y varios decretos en una jornada en la que las emociones de los diputados que se despedían han sido también protagonistas. Y es que, como ha dicho Fernando Llopis (Cs): "Un día estás nervioso por tu primera intervención en este faristol (atril) y al siguiente, estás diciendo tus últimas palabras". "Estoy más nerviosa que nunca, y eso que llevo ocho años. Y no he dormido esta noche", ha bromeado Beatriu Gascó, de UP, antes de defender la postura de su grupo sobre la ley de despoblación.

El ambiente era no solo de despedida, sino también preelectoral. En este sentido, Muñoz, del PSPV, ha afirmado que confía en un apoyo "masivo y mayoritario" a Puig y no ha querido hablar de un tercer Botànic, a lo que Compromís ha replicado: "Milagritos a Lourdes". Vox también ha apuntado que no piensa dar un "cheque en blanco" al PPCV si gobierna: "Somos su único socio posible".

Tres votaciones para presidente de la CVMC

Tres votaciones ha necesitado Miguel Francés para ser elegido presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la matriz de À Punt. El candidato propuesto por el Botànic ha obtenido finalmente la mayoría absoluta de la cámara: 56 votos a favor, 23 en blanco y 14 nulos. No lo consiguió en la primera, que exigía mayoría de dos tercios, ni en la segunda, que precisaba 60 diputados.